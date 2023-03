Afrique de l'Ouest: Marché financier de l'UEMOA - Le Sénégal lève plus de 120 milliards FCFA via une émission d'obligations

Le Sénégal lève avec succès plus de 120 milliards F Cfa via une émission d’obligations sur le marché de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa).

L’information est du Ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor («DGCPT») et en collaboration avec INVICTUS CAPITAL & FINANCE.

La même source renseigne que cette opération, qui s’est déroulée sur une période de trois semaines, a été lancée avec un objectif initial de 120 milliards F Cfa, mais a finalement été sursouscrite et clôturée à 201.860.000.000 F Cfa.

Avant de rajouter : «L’opération, qui porte sur des tranches de maturité de 5, 7 et 10 ans, a été lancée le 06 mars 2023 pour un montant de cent vingt (120) milliards F Cfa. Cet objectif a été, par la suite, révisé à deux cents (200) milliards F Cfa. En définitive, l’opération a été sursouscrite et clôturée à 201.860.000.000 F Cfa».

Malgré les conditions difficiles sur les marchés de capitaux, avec une hausse des rendements moyens, poursuit la même source, cette levée de fonds a été réalisée dans les délais impartis et a rencontré un franc succès, avec une grande diversité et une forte participation de souscripteurs non bancaires.

A l’en croire, ces résultats témoignent de la confiance des investisseurs dans la signature de l’État du Sénégal, qui bénéficie d’une stabilité institutionnelle et d’un cadre macro-budgétaire résilient.

Et d’assurer que cette émission d’obligations est également une preuve de la consolidation du Marché Financier Régional comme une solution crédible aux enjeux de financement des États de l’UEMOA et des entreprises publiques et privées.