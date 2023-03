Algérie: Ramadhan - riche programme d'activités à travers toutes les mosquées du pays

ALGER — Le directeur de l'orientation religieuse au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Azzoug Mohand, a dévoilé, jeudi à Alger, le riche programme d'activités tracé à travers toutes les mosquées du pays à l'occasion du mois sacré de Ramadhan.

Dans une déclaration à l'APS, M. Azzoug a passé en revue les activités organisées au niveau des mosquées en préparation du mois de Ramadhan et l'accueil des fidèles, notamment les campagnes de nettoyage et de décoration des Mosquées, conformément à la tradition du Prophète Mohammed (Qsssl).

De par leur rôle spirituel, les mosquées dispensent des cours, organisent des campagnes de sensibilisation dans divers domaines liés au mois de Ramadhan, à l'instar des modes de consommation, de commerce et de lutte contre les fléaux sociaux, et lancent des campagnes de don de sang après la prière des Tarawih (prières surérogatoires) en coordination avec l'Agence nationale du sang (ANS), poursuit le responsable.

Dans le cadre de l'action sociale et solidaire, "de nombreuses activités sont organisées au niveau des mosquées dont des tables de l'Iftar et la distribution des couffins du Ramadhan au profit des nécessiteux et personnes de passage, en sus d'une campagne de collecte de vêtements pour les enfants des familles démunies".

La dynamique marquant les différentes mosquées pendant le mois sacré ne diffère pas de celle des structures d'enseignement coranique en Algérie, y compris les écoles coraniques.

A ce propos, le superviseur de l'école coranique de l'imam Malek dans la commune de H'raoua, M. Mohamed Mebdoua a indiqué que la fréquentation de l'école par les enfants, y compris ceux n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire est inégalable cette année, y compris durant le mois sacré de Ramadhan.

A l'occasion de l'avènement du mois du Coran, poursuit le même responsable, un programme spécial a été tracé qui englobe des concours de récitation du Saint Coran et du Hadith Ennabaoui, ainsi que de multiples concours scientifiques, culturels et intellectuels autour de personnalités algériennes, en vue de permettre à la génération d'aujourd'hui de rester attachée à son histoire et son authenticité".

Selon M. Mebdoua, l'école "participe à l'action de solidarité durant ce mois sacré, en traçant un programme d'Iftar dédié aux personnes de passage et aux démunis, avec près de 250 repas par jour".

Le directeur de l'enseignement coranique au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Messaoud Meyad a souligné "la grande affluence sur les structures de l'enseignement coranique en Algérie durant le mois de Ramadhan qui coïncide, cette année, avec les vacances scolaires", ajoutant que "le nombre global de ceux qui fréquentent ces structures (écoles, classes, halakates coraniques, zaouïas et classes d'alphabétisation) dont le nombre avoisine les 20.000, s'élève à environ un million de personnes, toutes catégories d'âge".

Concernant le programme tracé dans les écoles coraniques au nombre de 2.500 écoles pour le mois sacré de Ramadhan, M. Meyad a affirmé que les concours de récitation du Saint Coran se déroulent dans ces écoles dont les lauréats seront honorés lors de la cérémonie organisée à l'occasion de la nuit du Destin".