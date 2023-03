Algérie: Tizi-Ouzou - plus de 5 millions de litres d'huile d'olive produits en 2022/2023

TIZI-OUZOU — Plus de 5 millions de litres d'huile d'olive ont été produits à Tizi-Ouzou au titre de la campagne oléicole 2022/2023 qui vient d'être clôturée, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

Selon le bilan de la campagne oléicole 2022/2023 communiquée à l'APS par la chargée de la filière arboricole, Khadidja Chibani, ce volume d'huile a été produit suite à la trituration d'une quantité de près de 264.000 qx d'olives récoltées durant cette campagne et dont le rendement moyen en huile a été de 19 litres par quintal.

Elle est aussi en nette baisse par rapport à la production réalisée durant la précédente campagne (2021/2022) où un volume de plus de 11,9 millions de litres d'huile d'olive a été engrangé par la wilaya. Un écart négatif de plus de 6,9 millions de litres d'huile est ainsi enregistré, selon le même bilan.

Cette situation est due principalement à deux facteurs. Le premier est physiologique et est lié à la variété de l'olivier Chamlal (qui occupe 90% de l'oliveraie de la wilaya) caractérisé par le phénomène saisonnalité (alternance d'une année de bonne production et d'une année de faible production), a expliqué le chef de service Organisation de la production et appui technique (OPAT) à la DSA, Nadir Boussa.

Le second facteur est climatique et est liée à la sécheresse durant la période de gonflement des olives. L'absence quasi-totale de pluie qui s'est étalée jusqu'à fin octobre, a affecté les oliveraies et la production oléicole, a souligné le même responsable.

A cela s'ajoute la perte d'une superficie de 19.000 ha d'oliviers dans les incendies d'août 2021. Des pertes compensées par l'Etat grâce au Fonds spécial d'indemnisation des sinistrés des feux de forêts dont la création a été décidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Des opérations de plantations d'oliviers et de greffage d'oléastres ont été réalisées afin de reconstituer les vergers d'oliviers (mais aussi d'autres arbres fruitiers) brûlés, rappelle-t-on.

A noter que la wilaya de Tizi-Ouzou dispose d'un verger oléicole d'une superficie totale de plus de 38.000 ha comptant plus de 4,2 millions d'oliviers et dont plus de 29.800 ha (comptant plus de 3 millions d'oliviers), sont en production.

Ces plus de 3 millions d'oliviers ont produit, cette saison, près de 264.000 qx dont la trituration a été assurée par 245 huileries dont 97 traditionnelles, 51 semi automatiques et 97 modernes.