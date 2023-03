Soudan: Le ministère des AE condamne les déclarations israéliennes contre la Palestine et la Jordanie

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa condamnation et sa dénonciation des déclarations offensantes faites par un responsable du gouvernement d'occupation israélien contre l'État de Palestine et son peuple frère, ainsi que l'insulte à l'entité du Royaume hachémite de Jordanie.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, le ministère a dénoncé les tentatives israéliennes de nier l'existence des droits historiques et inaliénables du peuple palestinien dans sa patrie et de ne pas tenir compte de la géographie et de l'histoire de la région, d'une manière qui affecte la souveraineté du Royaume hachémite frère de Jordanie, ce qui est considéré comme une violation des règles de droit, légitimité et normes internationales.

La déclaration a confirmé la position du Soudan rejetant ces déclarations qui contredisent la vérité, contribuent à répandre le discours de haine et de violence et sapent les efforts de dialogue et de paix.