Soudan: Le ministère des Finances et le FSD tiennent des pourparlers sur les débits au Soudan

. Khartoum — Le sous-secrétaire à la Planification au ministère des Finances, Mohamed Bashar Mohamed, a discuté avec la délégation du Fonds saoudien pour le développement(FSD), des arriérés des débits soudanais. La délégation saoudienne s'est rendue dans le pays du 27 au 29 mars à la demande du ministre des Finances adressée au président du Fonds saoudien pour le développement.

Le sous-secrétaire a expliqué que la visite vise à normaliser les relations entre le Soudan et le Fonds et à régler les dettes dues au Fonds afin que ce dernier reprenne le financement de projets dans le pays. Il a déclaré que la délégation du Fonds s'était entretenue avec des techniciens du ministère des Finances et de la Banque du Soudan en vue de parvenir à un règlement acceptable pour les parties endettées en vue de la reprise des activités du Fonds au Soudan.

Il a affirmé que la réunion avait eu lieu entre la délégation du Fonds et des responsables du Ministère des finances et de la Banque du Soudan, soulignant la possibilité de parvenir à des propositions pour traiter les arriérés, puis les avait soumises à la direction du Fonds, pour approbation et accord.

La réunion bilatérale représentée par le chef de la mission du Fonds saoudien pour le développement, directeur du département de financement du Fonds, Ayman Mohamed Al-Tulahi. Alors que la partie soudanaise est représentée par des fonctionnaires du ministère des Finances, du Département des finances extérieures et de la Banque du Soudan.

Le sous-secrétaire a noté qu'un projet d'accord devrait être signé lors des réunions conjointes des institutions financières arabes, prévues en avril prochain à Rabat, capitale du Maroc. Le sous-secrétaire à la planification économique a expliqué la situation économique actuelle, soulignant la volonté du Soudan de régler les arriérés et de reprendre les relations avec le fonds. Pour sa part, Al-Talihi a souligné la relation de force entre le Soudan et le Fonds.