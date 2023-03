Soudan: Les FSR réaffirment leur engagement en faveur d'une armée nationale unifiée

Khartoum — Les Forces de Soutien Rapide (FSR) ont publié aujourd'hui un communiqué de presse, confirmant leur plein engagement à parvenir à une armée nationale professionnelle unique.

La FSR a déclaré qu'elle avait participé efficacement à l'atelier sur la réforme de la sécurité et de l'armée, qui s'est tenu du 26 au 29 mars, dans le cadre du processus politique dans sa phase finale.

La FSR a réaffirmé son plein engagement à mettre en place une armée nationale professionnelle, conformément à toutes les dispositions de l'accord-cadre politique signé le 5 décembre et au document de principes et de fondements de la réforme de la sécurité et du secteur militaire signé le 15 mars, en particulier les questions de réforme, y compris l'intégration et la modernisation en plus de la transition civile démocratique.

"Nous avons souligné que notre relation avec les forces armées est indissociable et que personne ne pourra la perturber et nous sommes positivement réaffirmés que nous continuons à travailler avec les comités techniques mixtes, qui suivront la discussion sur le reste des détails pour compléter les principes et les fondements convenus et nous sommes déterminés à accélérer la discussion sur ces questions, afin qu'ils soient inclus dans l'accord politique final selon les délais annoncés, ce qui, nous l'espérons, facilitera pour notre pays une issue pour mettre fin à la souffrance de notre peuple patient et persistant », a rapporté le communiqué de presse.