Togo: Pas de meeting pour LIDAW et FCTB !

Prévu pour ce 1er avril 2023 à Lomé, le meeting des OSC pour exiger une suite judiciaire au rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion 2020 du Fonds de riposte et de solidarité contre la Covid-19 (FRSC), et dire stop à l'impunité des crimes économiques, n'aura finalement pas lieu à la date préalablement annoncée. Selon les informations, ce meeting est repoussé au week end d'après Pâques, et précisément au 15 avril.

Il y a quelques jours, dans une déclaration portant sur le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion 2020 du Fonds de riposte et de solidarité contre la Covid-19 (FRSC), ces OSC « s'étonnent du traitement que le gouvernement (lui) a réservé, notamment par la sortie du communiqué du 9 février 2023 et la session parlementaire du 21 février 2023 au cours de laquelle les explications des différents ministres n'ont pas été convaincantes » et « s'offusquent de ce genre de comportement qui vient confirmer une fois encore que les détournements de fonds publics sont érigés en système de gouvernance et obèrent les capacités de financement de l'économie togolaise ».

Ces organisations parmi lesquelles le Fonds de solidarité pour la promotion des droits syndicaux, humains et le développement économique, social et culturel (FONDESC), la Solidarité planétaire Branche Togo (SPBT), la Coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie (CODITOGO), la Fédération des travailleurs du bois et de la construction (FTBC), le Syndicat des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT), la Synergie des travailleurs du Togo (STT), les Jeunes de la SJDS, Novation International (NI), Tournons la page (TLP), les Femmes pyramides (FP) apportent leur soutien total à la déclaration du 14 février dernier formulée par la Coalition Lidaw et autres annonçant huit (08) actions dont le dépôt d'une plainte contre X, la demande de démission de tout le gouvernement, la requête de redressement fiscal de toutes les entreprises citées comme attributaires de marchés publics dans le rapport...

Par la même occasion, les OSC signataires « informent l'ensemble de la population togolaise qu'elles organisent le samedi 1er avril 2023, à partir de 14 h, un meeting d'information sur les actions menées dans le cadre de la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes sur le Fonds de riposte et de solidarité Covid-19 (FRSC, gestion 2020) », « demandent au peuple souverain de se mobiliser massivement pour répondre à cet appel afin d'exiger qu'une suite judiciaire et politique soit donnée aux malversations et que les responsabilités soient clairement situées » et « lancent un appel à toutes les forces vives de la nation togolaise à rejoindre la mobilisation du 1er avril 2023 pour marquer la fin de l'impunité des crimes économiques dans notre pays ».

« Il faut que tous les Togolais se sentent indignés, il ne s'agit plus de rester chez soi, dans son bureau, dans son salon, avec son smartphone pour dire ils n'ont qu'à faire et on va voir (...) Si nous voulons que le gouvernement prenne en compte pour une fois les quelques petits actes que nous allons poser, il faut que qu'il sente que nous avons avec nous cette vraie pression populaire », a indiqué Prof David Dosseh, 1er porte-parole du FCTD. « Si nous allons au meeting du 1er avril et nous sommes des centaines, que personne ne vienne ensuite s'étonner du fait que le gouvernement ait botté en touche, que le procureur n'ait pas poursuivi l'action en justice...Mais imaginez qu'au meeting du 1er avril, nous soyons des dizaines de milliers, pour dire à ce gouvernement ce que nous avons dit dans cette déclaration, trop c'est trop, stop à l'impunité, vous pensez que le gouvernement va botter en touche, que le procureur ne va pas dire : il faut que je puisse donner une réponse favorable à toute cette opinion publique qui attend dehors ? », a-t-il ajouté.