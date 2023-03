Cote d'Ivoire: Célébration officielle de la Journée internationale de la Femme- Les femmes à s'approprier l'usage des outils technologiques

Présidant la célébration officielle de la Journée internationale des femmes (Jif) édition 2023, placée sous le thème : « Innovations technologiques et digitales : leviers d’inclusion sociales et économiques des femmes en Côte d’Ivoire », la Première Dame Dominique Ouattara a exhorté les femmes à s’approprier l'usage des outils technologiques et du digital qui nous connectent au reste du monde. Rapportent des sources officielles ivoiriennes. C’était ce jeudi 30 mars 2023 au complexe Jesse Jackson de Yopougon (Abidjan).

« Il nous faut profiter des opportunités offertes par les innovations de la technologie et du digital qui permettent de promouvoir nos activités, en améliorant l'image et la visibilité de nos entreprises. En effet, internet et les réseaux sociaux modifient nos modes de vie, nos façons de travailler, ainsi que nos relations sociales. C'est pourquoi, nous les femmes de Côte d'Ivoire, ne devons pas nous tenir en marge de ces temps nouveaux », a encouragé la Première Dame. Dominique Ouattara s’est, par ailleurs, réjouie qu'un grand nombre de femmes commerçantes de la génération utilisent déjà l'outil numérique pour promouvoir leurs activités. Elle les en a félicitées et les a encouragées dans cet esprit d'innovation.

« Au-delà de l'aspect festif », a-t-elle poursuivi, « la Journée internationale des droits de la Femme est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits, ainsi qu'à l'égalité et à la justice pour les femmes du monde entier ».

La ministre de la Femme, de la Famille et de I’Enfant, Nassénéba Touré, a, pour sa part, indiqué que « dans son rôle d’accompagnement, le gouvernement travaille sans relâche, à travers plusieurs initiatives, pour donner aux femmes les compétences adaptées, en vue de promouvoir leur droit au digital en les rendant plus compétitives au regard des exigences de l’économie numérique ».

Elle a remercié la Première Dame pour son don de soi pour les femmes, les enfants et les familles.

Le représentant pays de l’OMS, au nom du Système des Nations unies en Côte d'Ivoire, Jean-Marie Vianney Yaméogo, a dit que les Nations unies sont aux côtés de la Côte d'Ivoire afin de continuer à relever les défis liés au numérique et exploiter le potentiel existant dans ce secteur pour l'autonomisation effective des femmes et des filles.

« Nous nous engageons, en tant que Nations unies, à renforcer la mise en place de conditions propres à favoriser la création et l'extension d'outils et de services du numérique public et privé sûrs, abordables, accessibles, pertinents et inclusifs répondant aux besoins les plus pressants des femmes et des filles dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques de la Côte d'Ivoire », a-t-il assuré.

Les femmes de Yopougon mobilisées en grand nombre ont, par la voie d’Emmanuella Zakpa, traduit leur reconnaissance à la Première Dame dont « les bras sont toujours assez larges pour trouver des financements pour les femmes ».

De nombreuses personnalités dont le Président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, invité spécial, étaient présentes à l’évènement.