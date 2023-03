Cameroun: La croqueuse de diamant - Réalité ou fiction ?

analyse

Comme tous les autres camerounais, j'ai suivi avec attention l'émission de Raoul Bia sur vision 4. Ce dernier avait comme invitée, hier soir, la Croqueuse de Diamant de son vrai nom Manuella Nimpa. Cette jeune femme d'affaires fait la une aujourd'hui dans notre pays.

Par amour pour les faits sociaux et pour la littérature, j'ai ressenti le besoin d'éclairer l'opinion en apportant ma part de réflexion à notre cher public, parce que le plus souvent, l'écrivain n'invente rien, il écrit en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, ou de ce qu'il entend. Le rôle de son imagination est de transformer la réalité de la société en oeuvre d'art. Dans le cadre de ce travail, c'est le contexte qui donne naissance à une réflexion littéraire. Le contexte peut être social, historique, politique et individuel. Aussi, l'acte d'écrire devient avant tout un acte humaniste. L'écrivain n'est pas un juge, il est un critique. C'est l'homme de la satire.

La croqueuse de Diamant. Il n'y a pas longtemps, était inconnue du public camerounais. Mais à présent, elle semble avoir la primeur des audiences. J'ai longuement suivi l'émission et lorsque j'ai lu les commentaires ce matin, j'ai conclu que, la plupart des lecteurs étaient essentiellement de mauvaise foi, et je ne voudrais pas leur ressembler. On apprend dans la vie à être battant, il existe des milliers d'influenceurs qui montrent comment s'en tirer de la pauvreté. Profil face book de la diamantaire https://o-trim.co/jrt

Comment une jeune fille qui démontre ses prouesses, exemple à l'appui devient louche aux yeux du public ? Mon analyse est simple. Premièrement, je dirai qu'au Cameroun, il y a encore beaucoup de gens qui sont incultes et ignorants. Deuxièmement, les gens dans notre pays n'aiment pas voir les pauvres devenir riches. Quand dans un quartier vous avez été pauvre, on veut que vous demeuriez dans cet état et que cela suive toute votre génération.

La croqueuse de Diamant est une fille rationnelle dans ses réponses, si je m'en tiens à son niveau de culture. Elle explique simplement dans son français moyen son parcours qui est brillant et encourageant. C'est ce que les frères ne peuvent pas et ne veulent pas comprendre. Dans ses propos, il y a des mots forts, « je donne pour aider », « je soutiens les projets. » À la question d'un internaute : pourquoi aide-t-elle les gens ? sa réponse hautement humaine retentit, « je sais ce que ça fait de ne rien avoir »

Par ailleurs, elle pleure sur le plateau. L'émotion est réelle et lui rappelle ses souffrances passées. On trouve que cette émotion est une culpabilité. Pour des gens qui n'ont pas connu un passé misérable, c'est normal de penser ainsi, mais c'est être naïf. C'est pourquoi on demande de voyager dans la vie pour comprendre comment la vie se déroule parfois. Quand on n'a pas voyagé, on passe à côté de beaucoup de choses. Voyager ici ce n'est pas seulement aller à l'étranger. Et même si c'était le cas ! Qui de nous ne regarde pas souvent son passé et coule quelques larmes dans nos vies parfois luxueuses de l'occident ?

Son émotion était réelle, c'est son passé de pauvre et de sa bataille dans la vie pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui qui font les larmes échappées de ses yeux. Les souvenirs lui font fondre en larmes, d'aucuns n'ont vu en cela que des regrets des faits louches. C'est l'ignorance crasse des frères de nos villages en mal de sensation. La croqueuse de Diamant est une fille normale, qui a autour d'elle, des gens normaux.

Sa renommée fait avancer ses affaires, il n'y a rien de louche là-dedans. Essayons de peigner les gens avec réalisme. C'est une fille qui a apporté un style non pas nouveau, mais augmenté, c'est ce que les anglais appellent le Power Play. C'est une école de la vie qui éblouit qui étincelle, pour gagner en notoriété dans ses affaires, j'insiste. Celle qui a l'argent, inspirera confiance, et tout le monde viendra acheter ou commander chez elle.

On fait allusion à ses heures de minuit. Le journaliste qui pensait la confondre est désemparé par ses réponses. Là encore elle s'explique et c'est cohérent. Elle est bien organisée dans son travail à sa façon. Elle travaille en journée et se libère vers minuit par ce qu'il y a facilité des transactions. Avec méthode, elle recadre le journaliste. A un moment, celui-ci est plutôt perdu sur le plateau parce qu'il croit avoir ses réponses imaginaires, mais il ne le montre pas. Il reste serein, qui sa force d'ailleurs. Les réponses, je dis bien de la diamantaire sont rationnelles. Elle surveille elle-même ses affaires, c'est une attitude propre à tous ceux qui sont dans les grandes affaires. « Je suis une femme forte, je ne vais pas pleurer. » Avec ces propos, on comprend que cette fille qui s'exprime en français moyen pour avoir étudiée en anglais possède une culture supérieure à ceux qui peuvent la critiquer. Elle est bilingue comme on souhaite pour tous les camerounais. Son amour pour son pays lui fera même dire « le continent. »

Sa générosité est féconde, « je sais ce que ça fait de ne rien avoir ». C'est tellement beau que je me reprends. Nous qui avons eu de tel parcours et qui essayons de faire du bien autour de nous la comprenons aisément. C'est un talent de savoir donner autour de nous. La fille a un talent, elle sait prospecter, donc c'est une marcheuse. Elle sait négocier, nous tous, nous l'avons fait. Quand tu as fait le commercial, tu connais comment le monde des affaires fonctionne, car tu affrontes les caprices des gens. Elle a ce talent, à 22 ans. Comme Mbappé peut l'avoir à 18 ans, Eto'o fils l'avait au temps de sa gloire dans le football. Chers camerounais comprenez donc que les talents sont multiformes. Cette jeune fille a défini la vision même de la vie de ceux qui se sont battus pour l'accomplir.

Le fait de partager l'argent est l'accomplissement du rêve qu'elle avait vu en son mentor qui ne savait pas donner et dont elle garde toujours secret le nom. C'est une jeune fille qui tient une place de choix dans la chaîne de création de la vie. C'est donc une jeune femme douée d'une âme sensible et généreuse. Aider les autres se présente chez elle, sous la forme d'une urgence parce qu'elle sait le monde pauvre qui l'entoure.

Elle exprime dans ses attitudes le goût de la vie, les tourments de sa misère passée, ses photos extravagantes sont les beautés du monde sensible sans contradictions avec ce qui existe. Acceptons autour de nous de nouveaux ou de nouvelles riches attentifs au sort des autres, car cette jeune fille est animée d'un élan humaniste qui la pousse à se pencher sur la condition humaine. D'ailleurs, elle affiche une confiance instinctive à l'égard de ses idées, de ses sentiments. « Je sais ce que ça fait lorsque tu te réveilles le matin sans savoir ce que tu vas manger. » Voilà les manifestations de la vie intérieure qui lui font parler de Dieu fréquemment cela peut être l'image qu'elle veut présenter. Il n'y aucune image compliquée qu'elle veut voiler là. Je ne suis pas expert en psychologie des profondeurs, mais ne détruisons pas une simple jeune fille qui se bat.

Malgré ses gestes illustrés par des attitudes sensuelles, ses dessins, ses yeux expriment à tout moment les plaintes de son coeur affligé par un profond désespoir du passé. Voilà mon observation à la suite de cette émission ; je ne suis qu'un écrivain qui n'a pas la science infuse. C'est pourquoi je dis d'abord prenons cette affaire comme une lecture de la vie ; car cette jeune fille est une poésie, une poésie intimiste. Difficile de dire sur quel chemin elle marche vraiment, mais moi, je la crois sur parole. Comme écrivain, je peux dire qu'elle est romantique, malgré tout. Certains penseront même que toute vie est romantique. Loin de là. Mon observation réside dans ce qu'elle a dit, que dans la manière dont elle le dit.

Aussi, comme conseil, je demande à la diamantaire de se former à la gestion des Hommes pour réussir sur ce côté afin qu'elle ne perde pas ses meilleurs agents. De bien s'organiser et savoir s'entourer désormais, lire les grands experts managériaux. Sa pléthore de rythmes syncopés et ses expressions sont les réflexions d'adultes, mais elle reste encore une gamine dans ses vues et ses nuances. Pour moi, je suis fier d'elle ; elle est rendue unique, parce que j'aime ceux ou celles qui aident les autres lorsqu'ils en ont. Beaucoup ne le font pas, c'est quand ils sont arrêtés qu'on apprend qu'ils avaient des milliards. Cette émission était nécessaire, cela m'a évité la confusion dans les esprits, je serai en train de percevoir comme ceux-là qui voient tout au premier degré. Manuella Nimpa est une Camerounaise de grande valeur. Il faut la protéger, pour que les personnes malfaisantes ne viennent pas s'accaparer de son esprit pour avoir à tout prix raison sur leur superstition et qu'on ne tue pas la poule non pas aux oeufs d'or, mais aux oeufs de Diamant. Vidéo des oeuvres sociales de la croqueuse https://o-trim.co/tyr