Gabon: MIPIM AWARDS 2023 - Le projet 'Baie des Rois' remporte le prix de « Best New Mega Development »

La façade maritime du champ Triomphal (FMCT), filiale du Fonds gabonais d'Investissements Stratégiques (FGIS) est une entreprise en charge du développement de la baie des rois peut se féliciter d'avoir été congratulé en remportant le prix de « Best New Mega Development » à Cannes en France du 14 au 17 mars lors du MIPIM AWARDS qui est un concours international sur l'immobilier dont l'objectif est de mettre un accent particulier sur les projets en cours de développement.

Ce sont plusieurs projets distingués dans des catégories différentes qui ont été défendus devant un jury composé de plusieurs experts dans le domaine et dont les évaluations ont porté sur des spécificités liées à l'environnement, au Social et à la Gouvernance. La façade maritime du Champ Triomphal s'inscrit véritablement dans un modèle unique et réformateur, celui d'investir dans des constructions saines répondant aux conditions climatiques et environnementales.

Logée dans une catégorie avec Bosque Metropolitano (Madrid/Espagne), Four Frankfurt (Francfort, Allemagne), Parc de L'Alba (Barcelone, Espagne) la FMCT à travers le projet "la baie des rois" a su tirer son épingle du jeu. C'est dans cette optique que le Directeur Général de la FMCT, Emmanuel Edane a affiché son satisfecit et se dit plus que jamais motivé à continuer dans ce sens.

"Ce prix est un encouragement à poursuivre nos efforts à oeuvrer pour la ville durable de demain, au moment où les bouleversements climatiques, technologiques et économiques que nous traversons appellent une réponse urgente. Nous invitons les investisseurs à saisir les opportunités proposées par ce projet unique dont le fil conducteur est l'investissement durable" a t-on pu lire.