Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Mars 2023

Sénégal : Palais de justice- Ousmane Sonko condamné à 2 mois de prison avec sursis

La chambre correctionnelle du Palais de justice de Dakar a condamné Ousmane Sonko à une peine de 2 mois de prison avec sursis, assortie de 200 millions Fcfa de dommages et intérêts. Le procès qui s’est ouvert, le jeudi 30 mars 2023, après deux renvois, s’est déroulé de façon express en l’absence du principal mis en cause Ousmane Sonko et de ses avocats. Le Collectif des avocats d’Ousmane Sonko coordonné par Me Ciré Clédor Ly a décidé de quitter la salle d’audience après que le président du tribunal a rejeté le certificat médical présenté à l’audience. « Depuis quelques années, l’État du Sénégal a rompu avec la démocratie et l’État de droit. (...) La politique a fait irruption dans le palais de justice » a déclaré Me Ciré Clédor Ly à la presse devant le Palais de justice. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Can 2023- Le stade d’Ebimpé accueillera le match d’ouverture et la finale

La Confédération africaine de football a confirmé les dates de l’édition 2023 de la coupe d’Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire, dans un communiqué rendu public le jeudi 30 Mars 2023. La faîtière du football annonce que le match d'ouverture aura lieu le samedi 13 janvier 2024 ainsi que la finale, le 11 février 2024, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, à Abidjan Il s'agira de la 34e édition du tournoi, qui revient en terre ivoirienne pour la deuxième fois après 1984, où le Cameroun avait remporté la compétition pour la première fois. (Source : abidjan.net)

Côte d’Ivoire : 7e congrès du Pdci- Rda- « Les prochaines élections locales sont déterminantes », selon Henri Konan Bedié

Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA a indiqué, à l'ouverture du 7e congrès extraordinaire le jeudi 30 mars 2023 au siège de son parti, que « les prochaines élections locales sont déterminantes » pour son parti. « Je ne répéterai jamais assez. Les prochaines élections locales sont déterminantes dans la stratégie de notre parti. Il est donc important que chacune et chacun de nous comprenne qu'il s'agit de réunir tous nos atouts ». Les élections municipales et régionales sont prévues pour l'année 2023. Le Président du parti a invité ses militants à « s'engager dans le combat démocratique pour des élections locales juste et transparente ». (Source : abidjan.net)

Mali : Vulgarisation du projet de Constitution : Le gouvernement se met à la tâche

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présidé hier, au Centre international de conférences de Bamako (Cicb), la première session d’appropriation du projet de Constitution, à l’intention des membres du Comité de pilotage de la stratégie de vulgarisation du texte fondamental et de l’ensemble des membres du gouvernement. Il avait à ses côtés le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga et celui en charge de la Refondation de l’État, Ibrahim Ikassa Maïga.( Source : l’Espoir)

Rca : Activités communautaires à Sam-Ouandja- L’Archevêque de Bangui visite des réalisations

Lors d’une tournée à Sam-Ouandja, dans la préfecture de la Haute-Kotto, le Cardinal Dieudonne Nzapalahinga, archevêque de Bangui et l’évêque du Diocèse de Bambari ont visité quelques réalisations du Programme de réduction de la violence communautaire (CVR), le 20 mars 2023. Le cardinal Nzapalahinga s’est réjoui de ces initiatives et a fortement encouragé les bénéficiaires à cultiver la paix. Le site agropastoral et le bâtiment du collège de Sam-Ouandja qui est en phase finale ainsi que l’école fondamentale du quartier Bangui ont été visités. (Source : abangui.com)

Cameroun : Production d’électricité- Comment le barrage de Nachtigal va influencer le secteur

Les travaux de construction du barrage de Nachtigal sont officiellement rendus à 83%, selon Nachtigal Hydro Power Company. Ce rythme d’avancement des travaux sur le terrain permet à cette entreprise de gestion du projet, d’envisager avec sérénité l’injection des premiers mégawatts (Mw) d’électricité dans le Réseau interconnecté Sud (Ris) au mois de décembre 2023, après le retard accusé dans les travaux du fait de la pandémie du Covid-19. Mais, à Nhpc, l’on annonce qu’il faudra attendre l’année 2024 pour voir la plus grande centrale de production d’électricité du Cameroun tourner à plein régime, avec des impacts considérables sur l’ensemble de l’écosystème de l’électricité au Cameroun. Parmi ces impacts considérables, il y a d’abord l’accroissement substantiel de la production d’électricité au Cameroun. En effet, avec ses sept turbines de 60 MW chacune, cette infrastructure énergétique produira à elle seule 420 Mw d’énergie électrique. (Source : Journal du Cameroun)

Une sélection de Bamba Moussa