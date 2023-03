Congo-Brazzaville: Défense - Les Fac s'engagent à contrer les violences

A l'occasion de l'ouverture de la période d'instruction, le 30 mars à Brazzaville, les éléments des Forces armées congolaises (Fac) ont affirmé leur disponibilité à acquérir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, en vue de maîtriser toutes sortes de violences, conformément au contrat d'objectifs prioritaires pour l'année 2023.

La période d'instruction au cours de laquelle les troupes réactivent les connaissances, développent les réflexes et la réactivité pour contrer toutes formes de menaces et de risques est ouverte. A l'occasion, le chef d'état-major général des Fac, le général de division Guy Blanchard Okoï, a souligné que l'année d'instruction 2023 s'ouvre dans un contexte particulier marqué par des crises multiformes aux plans international et sous-régional, ainsi que par la recrudescence du banditisme urbain au niveau national.

« Les Fac se préparent à célébrer cette année les 62 ans de leur organisation et les 63 ans de l'indépendance du Congo, respectivement le 22 juin et le 15 août prochains. Pour pouvoir faire face au mieux aux multiples défis sécuritaires, je vous engage à préparer efficacement les personnels sous votre commandement à accomplir les engagements opérationnels prescrits dans un esprit de parfaite cohésion, de responsabilité partagée et de discipline à tous les niveaux marqués par une ferme reprise en main des personnels », a-t-il fait savoir.

Se référant aux multiples défis prescrits pour cette année, le général Guy Blanchard Okoï a rappelé les contrats d'objectifs que les Fac doivent atteindre. « A cet effet, il s'agira de renforcer, entre autres, le niveau de disponibilité et de capacité opérationnelle, logistique et d'entraînement des états-majors et des forces ; assurer la préparation des hommes à des missions opérationnelles en mettant un accent appuyé sur l'entraînement physique, militaire et sportif ; relever le niveau de discipline de prise en main de militaires de tout grade sous les différents commandements ; inciter le personnel à l'amélioration de la culture générale par la mise en place des bibliothèques de garnison et par l'organisation des conférences de qualité ; poursuivre l'amélioration de la qualité de la formation dans les écoles et les centres d'instructions FAC », a déclaré le chef d'état-major général des Fac.

« Nous, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, militaires de rang, hommes et femmes d'équipage de la zone militaire de défense n°9, prenons l'engagement, conformément aux ordres du chef d'état-major général des Fac, de réaliser les contrats d'objectifs des armées.... Atteindre les objectifs prioritaires des Fac pour l'année 2023 », s'est engagé le colonel Landry Damien Konzonzi, commandant du Groupement de reconnaissance, au nom des Fac, pour le succès des armes de la République. Le chef d'état-major général des Fac a pris acte de cet engagement des soldats qui seront jugés aux résultats.

Signalons qu'une visite des stands a sanctionné cette rencontre, suivie d'une parade militaire.