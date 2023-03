Congo-Brazzaville: Musique - Alesh se produira à l'IFC de Pointe-Noire

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), Alesh livrera un concert le 21 avril dans la salle de spectacle de l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire, à partir de 19 heures. Le natif de Kisangani et détenteur du prix Découvertes RFI 2021 promet au public ponténégrin un concert plus que parfait.

Artiste engagé au rap conscient, Alesh veut s'affirmer dans le monde de la musique et surtout écrire sa propre histoire. Son concert à l'IFC de Pointe-Noire sera une soirée véritablement exceptionnelle avec des sonorités endiablées.

De son vrai nom Alain Chirwisa, Alesh est un artiste musicien complet, rappeur engagé et auteur-compositeur né le 8 avril 1985 dans la ville de Kisangani, en RDC.

À la fois chaud, musclé et psyché, pendant ses spectacles, Alesh rassemble du monde pour danser, s'exprimer et voyager, à l'aide de sa musique et surtout de sa voix sidérale. Dans la plupart de ses chansons, il y raconte le chemin tortueux et semé d'embûches vers la liberté de soi. Il parle d'émancipation, d'espoir, d'authenticité et d'amour. De cet amour libre, dénué de toute forme d'aliénation et d'oppression.

Pour se faire entendre, il utilise une musique rythmée, propice à l'évasion et qui, parfois, évoque la prise de conscience collective, l'unité des peuples, la paix, etc....

Mais également, une musique qui égaye, raconte, rappelle, interpelle et revendique quand il le faut, à l'instar des titres comme « O'a motema mabe » qui veut dire en français, tu as un mauvais coeur, ou encore « Biloko ya boye », ce genre de choses en français.

Ce concert qu'il va livrer en terre mâ Loango est l'occasion pour lui de s'affranchir un peu de cette pudeur qui lui sied tant. Pour ce faire, il proposera au public ponténégrin une musique tantôt minimaliste et hypnotique, tantôt mélodique et envoûtante.

Notons qu'Alesh débute la scène en 2002 sous le pseudonyme de Prince de la ville avec les Hot Boyz dans l'ancienne Stanleyville, groupe qu'il quitte en 2005 pour une carrière solo. Ensuite, il se fait appeler King Lesh avant de devenir aujourd'hui Mwana Nzambe.

De 2017 à ce jour, l'artiste ne cesse de marquer l'esprit de ses auditeurs avec des morceaux engagés. Il est temps désormais pour les habitants de la ville de Pointe-Noire de découvrir les odes à la liberté et à l'authenticité qu'il a, depuis, écrites à l'attention des mélomanes et cela dans un concert live plein, d'émotion.