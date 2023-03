Congo-Kinshasa: Amélioration de l'accès à l'électricité - Un sursis de trois mois accordé à la direction de la Snél

La Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action sociale (Corap) et les organisations partenaires ont décidé, lors d'une réunion tenue le 29 mars au siège de cette plate-forme à Gombe, de surseoir le sit-in prévu pour le 30 mars devant le bâtiment abritant la direction générale de la Société nationale d'électricité (Snél), en vue d'exiger l'amélioration de l'accès à l'énergie électrique à Kinshasa et dans certaines autres provinces du pays.

La Corap et ses organisations partenaires ont décidé d'accorder un délai de trois mois à la direction de la Snél pour leur permettre de mesurer le degré d'engagement de cette société à améliorer l'accès de la population à l'électricité. « Nous invitons toutes les parties prenantes à prendre des mesures urgentes et idoines, dans un délai d'au moins trois mois, pour voir le début du changement. A défaut de quoi, la population négativement impactée sera obligée de se prendre en charge conformément aux dispositions constitutionnelles », ont souligné ces organisations.

Lors du point de presse organisé le 29 mars, la Corap a indiqué avoir été approchée par la direction de la Snél en vue de parler de l'activité qu'elle comptait organiser le lendemain. « Au cours de cette réunion, nous avons présenté les préoccupations de la ville de Kinshasa et des différentes provinces sur le niveau accéléré de la dégradation de la fourniture des services énergétiques », a indiqué la Corap, ajoutant : « Nous avons mis à la disposition de la Snél des informations avérées de terrain, avec des cas de délestage dans des quartiers, de manque des transformateurs et/ou l'existence des transformateurs défaillants, le monnayage de services, l'aggravation des systèmes de départs uniques, la vétusté des infrastructures, le rançonnement fait par des journaliers et pleins d'autres problèmes. La Corap a aussi avoué avoir abordé des questions de fond sur la nécessité urgente de résoudre les problèmes susmentionnés».

De son côté, la direction de la Snél a présenté à la délégation de la Corap et des organisations partenaires les difficultés que traverse cette entreprise. Elle a ainsi sollicité un report de l'activité prévue pour le 30 mars afin de lui permettre de répondre positivement à certaines préoccupations posées par cette plate-forme, relayant ainsi la voix de la population.

L'Etat doit prendre ses responsabilités

Tout en décidant le report du sit-in prévu pour le 30 mars, la Corap responsabilise également les institutions de l'Etat ainsi que la Snél pour voir améliorer les conditions d'accès de la population à l'électricité dans les trois mois qui suivent cette décision. Elle attend du chef de l'Etat la matérialisation de sa vision de l'accroissement du taux d'accès à l'électricité de 26% à l'horizon 2023.

La Corap exhorte le gouvernement à investir dans la construction des nouvelles centrales et la réhabilitation des barrages abandonnés, pour accroître la production énergétique et permettre l'accès à un grand nombre ; à faciliter les investissements dans le secteur et de promouvoir des projets à faible coût d'investissement mais à fort impact sur la population et à apurer les dettes des factures dues à la Snél. Le gouvernement provincial de Kinshasa est appelé à mettre en place un plan d'électrification de la ville et d'assurer la transparence dans la gestion des fonds collectés lors du paiement de la taxe d'éclairage public.

A la Snél, la Corap a recommandé la réhabilitation de tout le réseau de distribution de l'énergie électrique à Kinshasa ; l'accélération des implantations des compteurs prépayés, pour éviter le double paiement ; l'installation des cabines électriques et celles de décharge en tenant compte de la démographie de chaque quartier, le remplacement des câbles défectueux, la réhabilitation de la centrale de Zongo et la mise en place d'un plan opérationnel clair.