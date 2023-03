Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le Pr Francine Ntoumi déconseille la stigmatisation

La présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, le Pr Francine Ntoumi, évoque la réalité post-covid-19 et les mesures prises par certains pays dont la Chine pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Elle exhorte à la non stigmatisation et plaide pour la mise en place d'un système de veille scientifique globale contre les épidémies.

« On a beaucoup parlé de l'épidémie en Chine. Les souches ont été analysées et publiées. Il n'y a pas eu des souches différentes qui n'étaient pas déjà en circulation dans le monde. Il n'y avait aucune spécificité dans ces souches. Aucune raison ne devrait justifier la stigmatisation de la population de telle ou telle partie du monde en rapport avec cette maladie », a déclaré le Pr Francine Ntoumi. Au lieu de stigmatiser, il faut plutôt élaborer des systèmes de veille globale de façon que l'on détecte très vite les foyers infectieux afin de contenir rapidement les infections, a-t-elle poursuivi.

Selon elle, à l'heure actuelle, le virus SARS-CoV est toujours en circulation. Les services de santé continuent à faire leur travail de recherche, notamment sur les différentes souches en circulation. « Au début, la maladie était inconnue, maintenant biologiquement, en termes d'outils, on a des instruments pour pouvoir la combattre et ce qui fait qu'elle soit avec nous, mais elle n'est plus un danger comme elle était il y a quelques années », a fait savoir la présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale.

Il convient de rappeler que dans la lutte contre la covid-19, la Fondation congolaise pour la recherche médicale a apporté sa pierre à l'édifice en réalisant des diagnostics, en fabriquant des masques en plastique tout en assurant l'étude de surveillance génomique au Congo, dans le but de mieux comprendre l'épidémiologie de l'infection covid-19 afin de fournir des données précises sur la circulation du virus.