Cote d'Ivoire: Production d'or- Elle devrait franchir la barre des 50 tonnes en 2023

Le secteur minier ivoirien se porte bien. C’est le substrat de l’allocution de Mamadou Snagafowa Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, le 30 mars 2023, à Sofitel Hôtel Ivoire à l’occasion de l’ouverture de la 2ème édition du Symposium mineci. Brandissant des chiffres élogieux à l’appui, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, par ailleurs président de ce symposium qui devra durer 48 heures, a clairement montré les prouesses enregistrées ces dernières années dans ce secteur qui annonce un avenir radieux. En effet, de la production de l’or massif, aux recettes, tous les tableaux sont reluisants, démontrant à l’envie la performance du secteur. « Les demandes de permis de recherche ont significativement augmenté ces dernières années et l’on observe que l’or constitue le minerai le plus recherché », a déclaré le ministre, expliquant qu’en termes de chiffre, la production aurifère de la Côte d’Ivoire est passée de 13 tonnes en 2012 à 48 tonnes en 2022.

Poursuivant, le ministre a indiqué que cette production qui a presque quadruplé en dix ans, devrait franchir la barre des 50 tonnes en 2023 et 55 tonnes en 2024, si l'on s’en tient aux projets de développement minier. Toutefois, des défis se dressent sur le chemin de cette performance, contraignant ainsi la courbe d’évolution à changer de trajectoire. Sur ce point, l’orateur s’est voulu clair : «( …) Nonobstant le tableau lumineux que nous venons de dresser, il y a des défis à relever et qui se nomment : mise en place d’infrastructures géologiques pour connaitre les gisements miniers, accélération de la délivrance des permis de recherche d’exploitation, exploitation et transformation sur place des produits locaux et la lutte contre l’orpaillage clandestin », a-t-il fait savoir. Pour M. Sangafowa, l’or de la Côte d’Ivoire doit briller sur toutes les parties prenantes, notamment l’Etat, le secteur privé et toute la population par sa contribution au renflouement des caisses de l’Etat. Son intervention a été précédée par celles d’autres intervenants, notamment celle de Sominé Dolo, président de Kanaga Consulting, qui a prononcé la conférence inaugurale dont le thème était : « Enjeux de la mise en place d’une politique de contenu local dans un pays ».

Avant sa brillante intervention, Jean Claude Diplo, président du Groupement professionnel des mines de Côte d’Ivoire (Gpmci), a soutenu que secteur minier n’attendra pas dix ans pour fournir des champions nationaux. Il faut retenir que cette 2ème édition a suscité assez d’engouement et de participations. En termes de participants, on peut noter celle de Ricca Resource, représentée par Moctar Kéita, Directeur régional Afrique de l’Ouest. Conciliabules, conférences débats, causeries devront alimenter ces 48 heures de symposium.