Zambie: De l'Église fondée par les missionnaires à l'Église missionnaire

Lusaka — "Sur une population de 19 millions d'habitants, environ 40 % sont catholiques, avec des variations d'un diocèse à l'autre, en fonction de l'histoire de l'évangélisation dans les différentes zones", a déclaré à l'Agence Fides Mgr Ignatius Chama, Archevêque de Kasama et président de la Conférence des Évêques catholiques de Zambie (ZCCB), composée des évêques de 11 diocèses.

"Notre défi est la propagation des églises pentecôtistes et évangéliques et de la foi islamique. Cette dernière dispose de grandes ressources à investir dans des activités sociales qui attirent les couches les plus pauvres de la population. Il y a deux points d'entrée pour la prédication musulmane : du côté tanzanien et du côté malawite", explique Mgr Chama, qui souligne que "l'Église catholique en Zambie est très appréciée pour les nombreuses institutions qu'elle met à la disposition de tous les Zambiens : il y a un bon nombre de cliniques et d'hôpitaux, d'écoles jusqu'à l'université".

Sur le plan social, le président de la ZCCB déclare que "la plus grande préoccupation du moment est le taux de chômage élevé, qui affecte particulièrement les jeunes". Le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir en août 2021 sur la base d'un programme visant à augmenter le nombre d'emplois, suscitant des espoirs qui ont été déçus jusqu'à présent. Malheureusement, non seulement la situation n'a pas changé, mais au contraire, le niveau de pauvreté continue d'augmenter", souligne Mgr Chama.

"Les prix des produits de première nécessité, y compris les denrées alimentaires, sont élevés, en grande partie à cause de l'augmentation du prix des carburants due à la guerre en Europe. Heureusement, une grande partie de la population vit encore dans les zones rurales et peut cultiver pour se nourrir. La vie en ville est plus difficile, car si vous n'avez pas d'emploi, vous dépendez de quelqu'un d'autre pour votre subsistance. La situation la plus difficile est celle des habitants des bidonvilles (townships) dans les villes".

D'un point de vue ecclésial, l'Église de Zambie est largement dirigée par le clergé local. "La plupart de nos paroisses sont dirigées par le clergé local", déclare le président du ZCCB. "Même lorsque les paroisses sont aux mains de congrégations religieuses, les religieux qui les servent sont en grande partie des Zambiens. Le pourcentage de missionnaires étrangers dans notre pays est très faible par rapport au clergé local.

"Notre Église a été fondée par des missionnaires venus en partie d'Europe et en partie d'Amérique", ajoute Mgr Charles Joseph Sampa Kasonde, Évêque de Solwezi et vice-président de la ZCCB. "Nous sommes reconnaissants aux Pères Blancs de France, du Canada, d'Italie, de Suisse et aux missionnaires d'autres congrégations d'Irlande, de Grande-Bretagne et d'autres pays.

Ces missionnaires nous ont inculqué l'esprit missionnaire et nous sommes devenus une Église qui envoie des missionnaires à l'étranger, notamment en Europe, en Amérique et dans d'autres régions, y compris dans notre propre pays. Nous sommes très heureux et pleins d'espoir quant à l'esprit missionnaire qui anime les jeunes générations, grâce aussi au travail de l'Enfance Missionnaire".

L'Église de Zambie entretient de profonds liens fraternels avec l'Église du Malawi, pays récemment frappé par le cyclone tropical Freddy (voir Fides 18/3/2023). "En tant que Conférence épiscopale, nous avons immédiatement envoyé de l'aide à nos frères du Malawi, avec lesquels les liens sont très forts", a déclaré Mgr Chama. "Notre gouvernement a fait de même en envoyant de la nourriture, des vêtements, des couvertures et des médicaments à nos frères et soeurs du Malawi", a ajouté Mgr Kasonde. "Les peuples de Zambie et du Malawi sont très proches au point que nous nous sentons presque un seul et même pays en raison des liens, y compris linguistiques", conclut l'évêque de Solwezi.