Afrique de l'Ouest: Forum de Boao - Le Premier ministre ivoirien appelle à la solidarité entre les nations

A l'ouverture de la session plénière de la conférence annuelle du Forum de Boao, le 30 mars 2023 à Boao (en Chine), le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, qui y représente le Président de la République Alassane Ouattara, a appelé à la synergie d'actions entre les nations, pour faire véritablement face aux défis croissants auxquels le monde est confronté. Rapportent les services officiels de la Primature ivoirienne.

« Face aux challenges économiques, géopolitiques, énergétiques, démographiques, climatiques ou sanitaires qui s'intensifient, la seule logique qui doit demeurer entre les nations, c'est en effet celle de l'entraide et de la coopération sincère et opiniâtre », a indiqué Patrick Achi. Et d'ajouter que : « dans ces défis communs, l'Afrique veut voir en l'Asie un partenaire stratégique, dont elle a beaucoup à apprendre ».

Par ailleurs, dans la perspective des solutions au problème d'emplois d'une population africaine majoritairement jeune, le Chef du gouvernement ivoirien a invité les dirigeants asiatiques à mettre en avant les investissements privés sur le continent africain. « Notre nouvelle coopération devra donc privilégier l'investissement privé et la création de valeurs ajoutées nouvelles sur le continent. Cela a été l'un des facteurs clés du succès du continent asiatique, il en sera de même pour l'Afrique », a-t-il dit.

Le Premier ministre Patrick Achi a également plaidé pour un accès souple aux ressources financières par les Etats africains, contraints par des chocs extérieurs et imprévisibles qui ont des impacts désastreux sur les finances publiques, pendant que les besoins internes sociaux et sécuritaires sont croissants. « Dans un contexte de crise inflationniste, marqué par des taux d'intérêts de plus en plus élevés, il est vital que la solidarité internationale se manifeste en tout point, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, pour permettre l'accès de nos pays à des conditions plus souples de financement, en adéquation avec nos besoins ».

Pour ce qui concerne les défis climatiques, Patrick Achi a exhorté les pays les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, à respecter leur engagement vis-à-vis de l'Afrique qui subit le plus les conséquences du changement climatique. « Alors même que l'Afrique n'émet que 4% des gaz à effet de serre, qu'elle n'a aucune responsabilité dans le développement des énergies fossiles… elle sera hélas le continent qui subira le plus les conséquences du changement climatique. Ce défi, nous le vivons comme une urgence absolue. Il est plus que temps d'agir collectivement et puissamment. Nous attendons, ainsi, que les financements promis soient au rendez-vous, pour une pleine responsabilité et une vraie équité dans l'usage et la protection des ressources de notre planète. », a-t-il souligné.

Pour rappel, la Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie, prévue du 28 au 31 mars 2023, à Boao, ville de la province chinoise de Hainan a, entre autres, pour objectifs de promouvoir et renforcer les échanges économiques, l'interaction et la coopération au sein de la région, ainsi qu'entre la région et d'autres parties du monde. En outre, la rencontre permet des échanges de haut niveau entre les dirigeants des gouvernements, des entreprises privées, des universitaires et d'autres associations juridiques dans les domaines économique, social, environnemental et connexe.