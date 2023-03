Ile Maurice: Terrain à Grand-Bassin - La chasse à un ministre s'ouvrira-t-elle ?

Que fera l'ICAC après les dépositions d'un lanceur d'alerte et de Keegan Etwaroo ? Protégera-t-elle le ministre ou les témoins ? Selon nos informations, la commission anti-corruption ne veut pas faire de faveurs dans cette affaire de pot-de-vin en échange de bail. Or, la façon dont Keegan Etwaroo a été traité laisse planer des doutes...

L'express du 8 mars révélait comment le terrain de chasse connu comme State Land Dayot et Mangin, d'une dimension de 250,76 hectares, soit 734 arpents, avait été octroyé par le ministère de l'Agro-industrie à The Eco Deer Park Association, de Shaan Kumar Choolun, le 17 février 2022, avec effet rétroactif au 30 juillet 2021. Surtout, les négociations menant à cet octroi.

Les dépositions de Keegan Etwaroo, ancien locataire du terrain, à l'Independent Commission against Corruption (ICAC) avant-hier semblent confirmer ce que nous avions écrit. À savoir qu'un pot-de-vin de Rs 4 millions avait été versé pour ce contrat de bail. Sauf que maintenant, on parle de Rs 3,5 millions. Cependant, selon nos informations, le montant du pot-de-vin s'élèverait à plus de Rs 4 millions, d'autres personnes ayant contribué pour satisfaire la demande du ministre en question...

Nous apprenons également que le ministre n'aurait pas seulement passé la soirée festive sur le terrain de chasse le 13 septembre 2020 mais aussi la nuit. Ses deux accompagnateurs, dont une jeune femme, sont aussi restés sur le site et sont repartis le lendemain. Avec un cerf entier.

Mais revenons à l'enquête de la commission anticorruption. Il semble que ce soit un certain A. J. qui a le premier alerté l'ICAC sur cette affaire de corruption il y a deux semaines de cela. Suite à cette déposition en bonne et due forme, Keegan Etwaroo a été convoqué, soit le présumé corrupteur. Mais les présumés corrompus n'intéresseraient pas l'ICAC pour le moment. Alors que normalement, ce sont ces derniers qui sont convoqués en premier et, dépendant de leur personnalité, la presse est aussi alertée. On nous dit que c'est la procédure : «Il faut enquêter d'abord.»

Mais comment expliquer que le premier jour de sa convocation par l'ICAC, Keegan Etwaroo a été informé qu'il allait être traité non comme témoin mais comme accusé et cela pour «Bribing Public Official» ? L'ICAC, qui aurait été trop pressée en agissant ainsi, aurait alors provoqué la colère de Keegan Etwaroo, qui aurait dès lors décidé de tout déballer.

Ce n'est pas tout. L'ICAC aurait décidé d'enquêter ensuite non sur les bénéficiaires du pot-de-vin mais sur... l'origine des Rs 3,5 millions payées au ministre et autres par Etwaroo. Pour lui faire craindre une accusation de blanchiment d'argent ? Est-ce ainsi que l'on traite un témoin qui veut coopérer dans une enquête impliquant un ministre ? «À l'ICAC, c'est ainsi», nous dit un avocat. Selon un proche de Keegan Etwaroo, toutefois, celui-ci a toutes les preuves pour démontrer que l'argent provient de la vente de cerfs et d'une pelleteuse, entre autres.

La question qui se pose maintenant : l'ICAC convoquera-t-elle le ministre en question et les deux autres personnes impliquées dans cette affaire ? L'un d'eux serait le responsable d'une institution étatique dans le domaine agricole. Nous avons essayé en vain de le contacter. Il faut savoir que Vishnu Tezoo, l'ancien Conservateur des Bois et Forêts, qui avait signé le contrat de bail avec The Eco Deer Park Association le 17 février 2022, n'a pas été convoqué par l'ICAC, en dépit des promesses de cette dernière. À moins qu'elle l'ait fait sans rameuter la presse...