Algérie: FAH - Sid Ahmed Elasri élu nouveau président

ALGER — Sid Ahmed Elasri a été élu président de la Fédération algérienne handisport (FAH) lors des travaux de l'Assemblée générale élective, tenus jeudi au Centre de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger).

Le président et sa liste composée de douze membres et un suppléant, selon le mode de scrutin mentionné dans les statuts de la fédération algérienne handisport (FAH), a reçu 28 voix favorables et une voix contre, lors des élections auxquelles ont pris part 33 membres dont 29 voix délibératives.

Ancien président de la FAH durant le mandat 2008-2012 et ancien joueur handibasket, Elasri revient ainsi à la tête de l'instance fédérale, en remplacement de Slimane Maachou dont les bilans moral et financier de l'année 2022 ont été rejetés lors des travaux de l'AG ordinaire, tenus le 11 mars dernier.

La mission du nouveau bureau fédéral débutera officiellement après les passations de consignes avec l'ancien président de la FAH. Par la suite une rencontre devra réunir le nouveau président et son équipe, durant la semaine prochaine pour la répartition des tâches et entamer la mission qui les attend, avec en point de mire, la poursuite de la préparation des athlètes internationaux aux prochaines échéances internationales dont les Jeux Paralympiques, prévus à Paris en 2024.

Mais il sera aussi question de poursuivre les différents championnats et activités de la fédération, et en parallèle tenir des réunions avec les acteurs du mouvement sportif handisport, afin de cerner les vrais problèmes et en trouver les solutions qui s'imposent.

Le nouveau bureau fédéral de la Fédération algérienne handisport:

Président: Sid Ahmed Elasri.

Membres: Chebib Fayçal (club Nacéra Nounou), Abdelkader Soltani (Ligue de Bordj Bou Arréridj), Lahlou Oukaci (Ligue de Bejaia), Lachkhab Bachir (Ligue de Khenchela), Kara Mustapha Abelhafid (Club de Nasr Mostaganem), Nitedj Abou Adel (Club Med Boudiaf Oran), Keddabi Abdelaziz (Ligue de Djelfa), Rezak Kouider (Ligue de Boumerdès), Bouseba Kamel (Club Ansar Sétif), Benatta Aboubakr (Club Ami Abdelkader), Touami Rachid (Ligue de Béchar) et Benhallou Sid Ahmed (Ligue de Mostaganem).

Suppléant: Khenzani Khaled (Ligue de Biskra).