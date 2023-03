Algérie: Sonelgaz - Signature de la charte de gouvernance du groupe

ALGER — La charte de gouvernance et d'exercice des responsabilités de Sonelgaz a été signée, jeudi à Alger, par le PDG du groupe, Mourad Adjal, a indiqué un communiqué de Sonelgaz.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la direction générale du groupe, en présence de ses cadres dirigeants.

La signature de ce document "vient illustrer la volonté du top management de la holding d'implémenter les bonnes pratiques de gouvernance, qu'elle soit corporate ou opérationnelle, au sein de l'ensemble des sociétés filiales, structures et entités du groupe Sonelgaz", précise le communiqué.

La charte de gouvernance vise particulièrement - selon la même source- "la promotion d'un environnement responsable et fiable à tous les niveaux dans l'optique de soutenir l'engagement d'amélioration continue, de renforcer la confiance des clients et des pouvoirs publics, de valoriser le capital humain et d'évaluer et de gérer les risques associés aux activités, aux projets et stratégies mises en place en vue de maximiser leurs chances de succès".

La charte "s'inscrit dans un processus global de renforcement des règles et des bonnes pratiques et d'amélioration de l'encadrement et de la transparence", selon le communiqué du groupe Sonelgaz rappelant qu'il "a toujours combiné entre, d'une part, la nécessaire conformité aux règles juridiques et organisationnelles qui le régissent et, d'autre part, l'indispensable quête de performance et de création de valeur".