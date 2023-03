Algérie: Formation professionnelle - Importance de la numérisation pour améliorer la qualité des programmes

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a mis en avant jeudi à Alger l'importance de la numérisation qui constitue un des axes importants de la modernisation du secteur et de l'amélioration de la qualité de ses programmes et activités.

A la question d'un député de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une plénière consacrée aux questions orales, M. Merabi a précisé que la numérisation du secteur "est l'un des axes importants de son programme et de ses activités pour l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle", notamment à travers la modernisation des mécanismes de gestion technique et pédagogique".

Une autre plateforme numérique "Massar Mihnati" dédiée aux personnes chargées de la gestion pédagogique des établissements de formation a également été mise en place outre celle dédiée à l'enseignement à distance au profit des demandeurs de formation à distance.

Le ministre a annoncé le lancement, prochainement, d'une nouvelle plateforme dédiée aux aspects de gestion administrative et pédagogique des établissements de formation, laquelle servira de trait d'union entre ces établissements et les services de l'administration centrale.

Cette plateforme vise, selon M. Merabi, à "unifier le travail administratif et pédagogique, à accélérer la cadence de ces réalisations", et à "assurer le suivi continu et instantané de toutes les activités inscrites au titre de cette plateforme aux niveaux local et central".