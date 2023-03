Angola: La vice-présidente du MPLA souligne le rôle des femmes dans l'éducation des familles

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a souligné, ce jeudi, à Luanda, le rôle des femmes dans la récupération des valeurs morales et éthiques et dans l'éducation des familles.

La vice-présidente, qui s'exprimait lors de la réunion sur « Le rôle des femmes dans le sauvetage des valeurs morales et civiques pour l'harmonie et la stabilité des familles et de la société », a souligné que les femmes sont des éducatrices par excellence, des promotrices de développement et des agents du changement.

Selon Luísa Damião, la société angolaise reconnaît le potentiel des femmes et leur rôle de gardiennes de la famille et de mentors dans l'éducation familiale, ainsi que dans la promotion du genre.

"Sans valeurs morales, il ne peut y avoir de société éduquée. Le manque de morale, d'éthique et de civilité peut retarder le progrès et le développement d'une société", a souligné Luísa Damião.

D'autre part, la directrice du bureau de la citoyenneté et de la société civile du Comité central du MPLA, Fátima Viegas, a indiqué que le parti avait mené diverses activités, avec diverses institutions et segments de la société civile, pour sauver les valeurs morales et civiques. dans la société.

Fátima Veigas a déclaré que la réunion susmentionnée visait à analyser le problème de la récupération des valeurs morales et civiques et faisait partie des célébrations du Mars Femme,

"Nous sommes convaincus que notre dialogue indiquera des solutions viables et favorisera des changements à partir de nos familles et des institutions dont nous faisons partie", a-t-elle souligné.