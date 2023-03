Niger: La Banque mondiale affiche son appui à Niamey lors d'une visite de son président

Le président du Groupe de la Banque mondiale (GBM) David Malpass, accompagné d'Ousmane Diagana, le vice-président du GBM pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, a clôturé ce 30 mars 2023 une visite de 48 heures au Niger axée sur le renforcement de la sécurité et de la paix, de la croissance économique inclusive durable., « Je suis vraiment ravi (...) de confirmer le soutien de la Banque mondiale au Niger, au Sahel et à l'Afrique », y a-t-il notamment déclaré.

Le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a achevé sa visite de 48 heures au Niger. Une visite axée sur le renforcement de la sécurité et de la paix, de la croissance économique inclusive durable. La Banque mondiale est attentive aux besoins spécifiques du Niger : l'éducation, la sante, l'hydraulique, etc. Le Niger est un pays enclavé et qui fait face à plusieurs défis.

Visite de la centrale électrique de Gorou Banda avec @DavidMalpassWBG et Ibrahim Yacoubou, Ministre de l'Energie et des énergies renouvelables @NigerMeer.Valoriser le potentiel en énergies renouvelables est un projet clé pour le #développement durable du #Niger. https://t.co/L8jPm57grn-- Ousmane Diagana (@ousmane_diagana) March 30, 2023

Pour sa première visite en terre nigérienne, le président du groupe de la Banque mondiale a eu droit à tous les honneurs. David Malpass a visité plusieurs sites de projets financés par son institution.

« La solidarité internationale doit se manifester »

La Banque mondiale reconnaît les progrès du Niger dans un contexte difficile, précise Ousmane Diagana, le vice-président pour l'Afrique de l'ouest et centrale de la banque : « Le Niger fait face à des séries de crises dans une géographique mouvementée. Mais le Niger reste debout. Il reste résilient. Et ça coûte tellement cher justement pour essayer de garder cette sécurité et cette stabilité. Donc, la solidarité internationale doit se manifester. »

Le Niger est honoré selon le président Mohamed Bazoum avant d'ajouter qu'il y a beaucoup de consistance dans leur coopération : « En 2010, nous considérons qu'il y avait un portefeuille actif de 300 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est 4,7 milliards de dollars ». Un panel avec les chefs d'entreprises nigériens a clôturé le séjour de David Malpass. Plusieurs centaines d'étudiants ont fait le déplacement.