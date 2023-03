Algérie: Ligue 1 - Youcef Belaïli, « Il y a tout ce dont j'ai besoin à Ajaccio ! »

Youcef Belaili a accordé une interview au site web officiel de la Ligue 1 française, révélant au passage le pourquoi son intégration à l'AC Ajaccio se passe agréablement.

La star algérienne a atterri en France en 2022 en provenance de Brest. Avec les Ajacciens, Belaïli est le maître à jouer, étant leur meilleur buteur avec 6 réalisations et leur meilleur passeur avec 3 offrandes. Une intégration acquise durant 16 matchs de Ligue 1 française.

« Je me sens bien ici à Ajaccio, il fait beau, le soleil, la mer... il y a tout ce dont j'ai besoin ! J'ai été mis dans les meilleures conditions possibles pour me sentir bien dans cette équipe et apporter ce que je peux apporter à la table ! Depuis que je suis arrivé ici, l'entraîneur m'a laissé libre de vagabonder et de m'exprimer. Il demande d'être mobile sur toute la ligne de front. Ça me pousse à tout donner, à faire plaisir aux supporters avec qui j'ai une super relation ! », a déclaré l'attaquant de 31 ans.

« Le club ici à Ajaccio tenait à me recruter avant que j'aille à Brest. Une fois que j'ai quitté Brest, le président et l'entraîneur m'ont appelé. J'ai dit oui et ça s'est bien passé. Depuis, j'ai enchaîné les matchs et marqué quelques buts ! J'aurais pu venir en Ligue 1 bien avant ! J'y suis depuis un an et mes stats sont bonnes. J'ai pu montrer de quoi je suis capable. J'espère pouvoir faire encore plus dans les semaines et les mois à venir ! », a révélé Belaïli dont l'équipe est dans la zone de relégation après 28 journées.