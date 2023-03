Madagascar: Gouvernement américain - 2 millions de dollars pour le Sud

Le gouvernement américain, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) à Madagascar, apporte son soutien aux femmes du sud et du sud-est du pays, touchées par la sécheresse et les cyclones, à accéder à des services de prévention et de soutien en matière d'abus domestiques et sexuels.

Par l'intermédiaire de son Bureau pour l'Aide Humanitaire, l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a accordé à l'UNFPA une subvention de 2 millions de dollars couvrant douze districts ; chaque district a connu des aléas naturels répétés qui ont détruit la production agricole et limité les sources de revenus et l'accès aux services de santé de base.

Ces conditions désastreuses entraînent souvent des abus domestiques, des mariages précoces, un manque d'accès au planning familial et des mesures drastiques prises par les mères pour nourrir leurs enfants. Dans le cadre de cette subvention, l'UNFPA a acheté trois cliniques mobiles pour prévenir la violence basée sur le genre (GBV) et l'exploitation ainsi que les abus sexuels (SEA).

Situations d'urgence

Ces cliniques mobiles desservent plus de 100 000 personnes, dont plus de 2 500 personnes handicapées. « Face à ces situations d'urgence, la violence sexiste, l'exploitation et les abus sexuels restent une préoccupation essentielle pour l'UNFPA, en particulier pour les femmes et les filles rendues vulnérables et qui sont plus exposées aux abus », a déclaré Miranda Tabifor, Représentante par intérim de l'UNFPA à Madagascar.