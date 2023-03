Madagascar: IFM Madagascar - Vente de livres adaptés aux autistes

Le début de la célébration de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme se tiendra demain à l'Institut Français de Madagascar (IFM) à 10h.

« Lecture et autisme » sera le thème de cet évènement où les parents ayant des enfants autistes pourront partager leurs expériences dans l'éducation de leurs progénitures. Les parents pourront aussi voir sur les lieux les livres adaptés à leurs enfants. Les organisateurs ont même prévu de mettre en vente des livres à la fin de cette séance. Au programme, il y aura l'intervention de Mihanta Ravelonarivo, psychologue clinicienne, Florence Dimani, responsable de la médiathèque IFM et Christelle Granier de la librairie « il était une fois » Ankorondrano. A noter que l'entrée sera gratuite et ceci n'est pas un poisson d'avril !

Programmes

Plusieurs événements seront programmés durant le jour « J » de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, le 2 avril. Il y aura, entre autres, le recrutement et le renouvellement des volontaires au Parc Botanique et zoologique de Tsimbazaza de 10h à 13h. Les antennes de l'association Autisme Madagascar à Taolagnaro, Antsirabe, Mahajanga, Antsiranana, Toliara, Fianarantsoa, Moramanga et Toamasina se mobilisent également pour renforcer la sensibilisation sur l'autisme.

Un carnaval et un flashmob se tiendront à Taolagnaro, Antsirabe et Antsiranana. Pour Toamasina, il y aura une sortie récréative et une conférence sur l'autisme à Mahajanga. L'autisme n'est pas une maladie mais un état. Il se manifeste par des troubles neurologiques complexes affectant les fonctions du cerveau. Les causes ou les origines sont peu connues mais les recherches mondiales avancent des pistes : génétiques, vaccins, environnement... « Autisme Madagascar » est une association de bénévoles qui répond à un contexte national de manque de prise en compte des droits fondamentaux des enfants autistes.