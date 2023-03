Madagascar: Judo - Championnats de Madagascar - Dernière compétition de classification avant les JIOI

Ce sera la première compétition nationale fédérale de l'année. La Fédération malagasy de judo ouvrira la saison 2023 par le Championnat de Madagascar (minimes, cadets, juniors, seniors, kata et vétéran) au Gymnase Couvert d'Ankorondrano les 14, 15 et 16 avril 2023.

Cette année sera celle des Jeux de la Francophonie à Kinshasa en juillet et août; et des Jeux des Îles de l'Océan Indien à domicile au mois d'août et septembre. La direction technique nationale au sein de la FMJ est en train d'actualiser et d'entamer les phases finales de sélection des combattants en vue des échéances internationales à venir. Ce championnat national sera la dernière compétition de classification.

Les points à obtenir lors de ces championnats sont les plus élevés à l'approche des objectifs. Le champion récoltera 600 points, 400 points pour le second, 300 points pour le troisième, 200 points pour le 5e, 140 pour le 7e et 28 points pour les participants. En plus des critères de résultats, l'assiduité durant les entraînements au sein des clubs et ligues (selon reporting CTR et coachs des clubs) et l'assiduité, le comportement et performance durant les éventuels regroupements entreront aussi dans les critères pour la sélection définitive.

Pendant ces trois jours, la vedette du tournoi sera sans aucun doute Laura Rasoanaivo de l'Association Sportive de Saint-Michel judo. La numéro 3 mondiale en Juniors - 70 kg est très attendue par ses adversaires. Ces dernières années sur la scène nationale, elle restait indétrônable et raflait tout sur son passage.