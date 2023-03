Madagascar: Transition énergétique - Les projets de Madagascar appréciés à la BETD23 à Berlin

Madagascar a participé au Berlin Energy Transition Dialogue (BETD23), pour présenter ses initiatives en matière de transition énergétique, les 28 et 29 mars dernier.

L'événement, organisé par le gouvernement allemand, est l'un des plus grands forums internationaux dédiés à la transition énergétique et au changement climatique. Le thème de cette année est « Energiewende - Securing a Green Future » / «Transition énergétique - garantie d'un avenir écologique », mettant l'accent sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour protéger l'environnement. La délégation malgache, conduite par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Soloniaina R. Andriamanampisoa, a participé à cet événement.

Le 29 mars, le ministre a pris la parole pour présenter les actions menées par Madagascar dans le domaine de la transition énergétique. D'après ses propos, l'objectif principal de cette transition énergétique est de réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et de promouvoir les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité.

Défis soutenus

Madagascar est une île située dans l'Océan Indien, avec une densité de population de 40 habitants par km2. Actuellement, la production d'électricité du pays est dominée par les énergies fossiles, principalement le pétrole, qui représentent environ 80% de la production énergétique. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a élaboré un plan visant à mobiliser des fonds pour financer la construction de 37 « parcs solaires » d'une capacité totale de 50 MW dans des zones non desservies par la Jirama, la société d'électricité nationale.

D'après le ministre, le projet DECIM financé par la Banque mondiale, permettra la distribution de 1 million de « kits solaires» et la construction de 32 « parcs solaires » dans des zones non desservies par la Jirama. Le projet PRIRTEM financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) aidera également à renforcer les capacités des collectivités locales pour améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales, tout en reliant les réseaux des villes de Toamasina, Antananarivo et Antsirabe, pour une complémentarité de l'énergie produite.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Agence française de développement (AFD) et la coopération allemande (GIZ) soutiennent également la mise en place de mini-réseaux tels que des centrales solaires hybrides dans des établissements de santé et des universités.

Partenariats

Dans son allocution, le ministre Solo Andriamanampisoa a noté que le gouvernement malgache poursuit son appel à un partenariat public-privé pour améliorer l'accès à l'électricité dans les zones non desservies par la Jirama. L'objectif de cette initiative est d'atteindre une couverture de 60% de la population en énergie renouvelable d'ici 2025. Pour sa part, la partie allemande a indiqué, durant le Forum, qu'elle reste engagée à soutenir la Grande Île dans la transition énergétique, notamment grâce au programme de coopération technique allemande GIZ PERER (Promotion de l'Électrification Rurale par les Énergies Renouvelables) en étroite collaboration avec le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures.