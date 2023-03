Madagascar: Programme Assist de l'UEFA - La FMF parmi les bénéficiaires

Pendant deux jours d'affilée, les 29 et 30 mars derniers, des experts de l'Union des associations européennes de football (UEFA) étaient à Madagascar pour un séminaire de renforcement de capacités concernant la « retraite consacrée au leadership ».

Cette formation organisée par l'UEFA en collaboration avec la Fédération Malgache de Football (FMF) a été consacrée aux rencontres avec les représentants des parties prenantes du football malagasy, entre autres, les membres de la FMF, aux représentants du ministère en charge des Sports, au ministère de l'Education Nationale, aux journalistes sportifs, aux présidents de clubs, aux joueurs, aux entraîneurs, aux arbitres et des clubs de supporters.

Une occasion à saisir pour le bon déroulement et le développement du football malgache. Plusieurs fédérations de football membres de la Confédération Africaine de Football (CAF) bénéficieront du même programme. Le programme « UEFA Assist » est lancé en 2017. C'est un programme de développement du football qui a pour objectif de partager l'expérience et le savoir-faire de l'UEFA et de ses associations membres hors de l'Europe.

En travaillant étroitement avec les cinq confédérations soeurs de l'UEFA et avec la FIFA, le programme Assist s'est appuyé sur les relations existantes avec l'AFC (Asie), la CAF (Afrique), la CONCACAF (Amérique du Nord et Amérique centrale), la CONMEBOL (Amérique du Sud) et l'OFC (Nouvelle Zélande et États insulaires du Pacifique sud), renforçant ainsi les liens entre les différentes associations membres des six continents.

C'est un programme créé par Aleksander Ceferin, président de l'instance du football européen qui a jugé nécessaire de partager l'expérience de son institution avec les autres confédérations et leurs associations membres. Le programme propose l'assistance dans quatre domaines à savoir le renforcement des capacités, les infrastructures, le football des jeunes et la coopération entre les fédérations de l'UEFA et les autres continents.