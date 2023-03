Madagascar: Zanasalanitra - Un autre féru de « vazo miteny » célèbrant les traditions et la diversité malgaches

Dans le microcosme des adeptes des chansons à texte, Zanasalanitra pointe le bout de sa guitare. Bercé trop longtemps par les indémodables « vazo miteny » d'Ifanihy, qui est également son mentor, il s'est dit que le moment est venu d'être à son tour sous les feux des projecteurs.

Randriamizana Njakafaraniaina, de son vrai nom, est un artiste qui a su conquérir le coeur des mélomanes avec son style unique, imitant un peu la mélodie de celui qui l'a mis sur le chemin des chansons à texte, mais avec une sauce bien à lui. « Il est vrai qu'Ifanihy m'inspire à travers ses chansons, mais cela ne veut pas dire que je vais l'imiter en tout point. Que reste-t-il de mon honneur si je fais cela ? Certes, il m'a grandement aidé dans l'arrangement de mes chansons. C'est un fait et ça reste là » explique ce père de famille accompli.

Et lui d'ajouter, « ma collaboration à « Zokibe Ifanihy » vient peut-être du fait, qu'on est tous les deux des « Tavaramanga » : unie par la région d'où nous venions, toutes ces contrées au nord de Capitale, traversée par la fameuse rivière de « Mananara ». Je pense que le fait d'avoir bu dans ce fleuve nous a donné, à tous les deux, cette fibre musicale qui nous a fait croiser nos routes ».

Natif de la ville d'Anjozorobe, Zanasalanitra a commencé à composer des « rap gasy » au lycée. « C'était le genre musical en vogue en ces temps-là » a-t-il dit en riant dans sa barbe. Cependant, cet artiste atypique, au look de James Harden, ce joueur de la NBA évoluant au Sixers de Philadelphie, ne s'est pas contenté de rester dans les limites de ce genre musical. Petit à petit, il s'est mis à migrer vers un autre style dès le moment où il a appris à jouer de l'accord « gasy » sur sa guitare.

Toujours à la recherche d'une autre forme de musique qui reflète davantage son identité culturelle, il est finalement resté sur le choix du « vazo miteny », puisque selon lui, « le message est percutant et direct ». Son premier single en témoigne : « Abracadabra ». Une chanson bien inspirée racontant cette hospitalité typique de la société malgache, malheureusement qui a tendance à disparaître, noyée dans le grand océan du monde moderne. Et tout cela dans une note d'humour et des paroles qui n'y allaient pas du dos de la cuillère.

Aujourd'hui, Zanasalanitra en a déjà sorti une bonne dizaine de chansons, toutes plus inspirées les unes que les autres. Ce sont des titres qui abordent des thèmes universels tels que l'amour, l'amitié, la vie ou la beauté d'une ville, tout en restant dans ses racines culturelles. Évidemment, ils arborent tous des textes qui reflètent sa passion pour la musique malgache issue du terroir. « Aingam-panahy vokatry ny tany » (littéralement, inspiration venant de la terre) martèle-t-il. Dans l'une de ses titres « Sambara an'i Toamasina », par exemple, Zanasalanitra a composé une ode qui rend hommage à la ville où il a fait sa vie, dans laquelle il met en avant la beauté et la couleur de cette grande ville de l'Est de Madagascar, célèbre pour ses plages, ses cocotiers ainsi que ses marchés.

En dehors de son talent d'écriture, Zanasalanitra est aussi un artiste engagé qui souhaite contribuer à la préservation et à la célébration de la culture malgache. Il a participé à plusieurs événements culturels, dont le « Taom-baovao Malagasy », célébré il y a quelques jours, et souhaite dans la foulée, faire découvrir sa musique dans toute l'Île. Bref, avec ses chansons à lui, ses paroles engagées et sa passion pour la tradition, Zanasalanitra, est un artiste à suivre de près sur la scène musicale malgache.