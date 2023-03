Madagascar: Poopy - Quarante ans d'une belle épopée musicale

Poopy, qui ne connaît pas ce nom, ni entendu une de ses chansons ? De Taolagnaro à Bobaomby, de l'Est à l'Ouest, la chanteuse malgache a fait parler d'elle durant toutes ces années. Humble, elle ne s'est jamais considérée comme une star, pourtant, elle en est une.

Qu'il est long le chemin qu'a traversé cette Diva malgache, avec ses 16 albums au compteur, et les 1.500 spectacles effectués durant ces quatre décennies. Les chiffres sont exceptionnels ! Dimanche 30 avril 2023, Poopy offrira un grand show de 5 heures au Palais des Sports Mahamasina. Organisé par Théâtrone, ce concert sera spécial. Cette maison de production a travaillé avec la chanteuse depuis 2020. En outre, les effets spéciaux et les lumières décoreront la scène. L'artiste portera des tenues taillées par un styliste de renom. Poopy a promis de satisfaire son public. Elle interprétera toutes les chansons qui ont marqué sa carrière. Entre souvenirs et nostalgie, ses fans chavireront de bonheur. Effectivement, ce spectacle sera une occasion pour ces derniers de resserrer les liens avec leur idole.

Un dessin dessiné

Pour elle, c'est un destin tracé. Fille d'un des musiciens de Henry Ratsimbazafy, un icône de la musique malgache ; nièce de Voahirana, Poopy a facilement tracé sa route vers le succès. En 1981, alors qu'elle était encore une jeune demoiselle, elle faisait partie des choristes qui rendaient mélodieuses les chansons de sa tante. Deux années après, elle fut vite repérée par un des membres du groupe Njila. Le leader de ce collectif a été séduit par sa tessiture vocale lorsqu'il l'a fait chanter Ilazao ny famonjena. Ensuite, accompagnée de son groupe, la jeune femme a livré son premier concert au cinéma Roxy. C'était une véritable artiste qui ne se contentait pas de faire de l'interprétation. Elle se mettait à griffonner des pages et ainsi, Soa, Rivotra, Andro hafa, Sambasamba furent ses premières compositions. En 1989, la chanteuse décide de voler de ses propres ailes. Elle entretient également une étroite collaboration avec le producteur-auteur Solofo Ranarivelo ainsi que le groupe Johary. Ginagina, Tsy nety, Ho iray deviennent les morceaux les plus écoutés du moment. Encadrée par Naivo, elle a pris de l'assurance. En 1993, elle souffle les 10 bougies de sa carrière et organise une grande tournée qui lui permet de sillonner la Grande-Ile. En 1995, la diva signe chez le label BMG Africa qui produit son troisième album malgache. Rainbow, un des titres phares, qui raconte la vie quotidienne des Malgaches. Elle en parle à travers Misy antenaina, tandrifin-drahona, Soa nomena, wedding prayer, Tolona. En juillet 1999, elle célèbre son 15ème anniversaire et fait le plein au Palais des Sports Mahamasina. Désormais, elle joue dans la cour des grands. Entre 2000 et 2002, elle sort de nombreux tubes à savoir Zay manao ny marina, Tena namana en duo avec Eric Tahina, et Tahak'izay.

La marraine

Entre 2008 et 2022, elle n'a pas lâché l'affaire, contrairement à ce que disent certains. La Diva demeure présente et traverse le temps. Elle a un public qui témoigne de sa ferveur à son égard. « Rien qu'en écoutant sa musique, j'ai l'impression que mon visage s'illumine. Poopy a quelque chose que je ne sais pas expliquer. Elle me déstresse », se confie Riantsoa, une fan. Maeva aussi s'en souvient, « Je copiais ses lyrics et je les conservais précieusement dans mon cahier de chants. A chaque fois que j'entendais l'un de ses morceaux à la radio, je me précipitais pour prendre mon cahier, je chantais, comme si on était ensemble. Aujourd'hui, ma fille l'écoute aussi ». 40 ans de carrière veut dire deux générations qui ont été bercées par ses morceaux. Elle reste indémodable. C'est une artiste qui inspire les jeunes, un monument de la musique malgache. Actuellement, elle continue de faire vibrer des centaines de milliers de coeurs, de transporter ses inconditionnels dont le nombre ne cesse de croître de jour en jour. Incomparable est cette diva, elle a tout donné, et le fera encore plus...