Afrique: Déploiement de la TNT - Le Congo à l'école de la Côte d'Ivoire

« Nous sommes-là pour mettre en musique l'accord-cadre signé entre nos deux Etats: la Côte d'Ivoire et la République du Congo, en matière de communication et de numérique.

C'est impressionnant ce que je viens de découvrir. Le Congo a accusé un retard et nous voulons bénéficier de votre expertise, nous en avons besoin ». Ces propos, Ghislain Urbain Offamalekou, Directeur de la coopération, chef de la mission congolaise, les a prononcés, hier, au Centre d'exploitation d'Abobo où il était en mission d'imprégnation à la tête d'une délégation de son pays.

Venue en immersion en Côte d'Ivoire, pour s'informer sur le déploiement de la technologie de la Télévision numérique terrestre (TNT), la délégation congolaise a visité les installations du centre d'exploitation pour voir à quel niveau de basculement à la TNT se situe la Côte d'Ivoire. Bien avant la visite guidée des installations du centre d'exploitation, c'est la grande salle de réunion du centre émetteur qui a abrité la cérémonie de bienvenue aux hôtes des lieux.

Et c'est Benoît Yéo Adama, Directeur général d'IDT, la société ivoirienne de télédiffusion, qui a présenté les infrastructures de pointe, le mécanisme de basculement et l'importance de la volonté politique des autorités ivoiriennes pour la migration de la Côte d'Ivoire à la TNT. « Votre visite s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'Accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo, précisément à l'article 8 de cet accord signé le 22 novembre 2022 et qui fait état des échanges entre nos deux pays en matière de communication et le volet numérique », a-t-il ajouté.

Le film institutionnel présentant la construction du centre d'exploitation d'Abobo, le montage de l'imposante antenne TNT qui caracole à des centaines de mètres dans le ciel d'Abidjan et qui couvre presque toutes la zone du sud de la Côte d'Ivoire a été projeté. Cela, à la grande admiration des hôtes du jour. Comme statistiques, la Côte d'Ivoire est couverte par la TNT, au-delà de 96% avec 35 centres émetteurs relais qui arrosent le pays en images et son de qualité. Aussi, avec cette migration de l'analogique au numérique, le bouquet TNT héberge des chaînes de télévision nationales telles que RTI 1, 2 et 3; 7Info; NCI et Life TV

Quant au Congo, il est à 30 % de couverture.