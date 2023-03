Gabon: Tournée Républicaine - Ali Bongo Ondimba séjourne dans la province de l'Ogooué-Lolo

Le Président de la République, SE Ali Bongo Ondimba effectue du 30 mars au 1er avril 2023 une visite dans la province de l'Ogooué-Lolo dans le cadre de sa tournée Républicaine, débutée il y a quelques mois.

A l'entame de ce périple, le Chef de l'Etat s'est rendu respectivement à Iboundji et à Lastourville dans les départements de l'Offoué-Onoye et de Mulundu, où il a échangé avec la Fédération des coopératives agricoles d'Iboundji, puis avec les femmes commerçantes et les jeunes de Lastourville.

Ces échanges fructueux et conviviaux ont été l'occasion pour ces populations de soumettre au Chef de l'Etat leurs doléances quotidiennes, notamment la problématique du conflit homme-faune et le chômage des jeunes.

Le Président de la République qui prône le développement du secteur agricole et l'autonomisation des femmes et des jeunes a rassuré ses interlocuteurs au sujet de l'aide de l'Etat dans la gestion du conflit homme-faune, effective pour toutes les personnes concernées dans des délais imminents.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a procédé à la visite du Port sec de Lastourville. Visite au cours de laquelle il a échangé avec les notables et les opérateurs économiques du secteur bois de la localité.

Inauguré le 12 novembre 2018, le hub de Lastourville a pour missions de stocker, gérer et transporter du bois transformé en conteneur depuis les

usines forestières jusqu'au Terminal à Conteneurs d'Owendo ( OCT). Réalisée en partenariat avec l'administration du ministère des Eaux et Forêts, les Services de Douanes, la Setrag, et le Groupe Bolloré, la nouvelle plateforme logistique de 14000 mètres carrés, connectée au réseau ferroviaire opéré par la Setrag vient fluidifier et optimiser le processus d'acheminement des productions des quatre principales sociétés forestières de la Province de l'Ogooué Lolo avec une capacité de 350 000 tonnes de bois transporté par an.

A travers la mise en oeuvre de cette structure, le gouvernement gabonais s'est engagé, conformément au Plan d'Accélération de la Transformation, à matérialiser la vision du Chef de l'Etat qui ambitionne de faire du Gabon un Hub industriel.