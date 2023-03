Madagascar: Insertion professionnelle - 600 postes à pourvoir pour des mères célibataires

La Commune urbaine d'Antananarivo collabore avec plusieurs entreprises pour l'insertion professionnelle des mères célibataires. Dans un premier temps , celles qui sont issues des Ier, IIIème et IVème arrondissements seront les bénéficiaires avec 600 postes encore à pourvoir jusqu'à la fin de cette année.

Autonomisation des mères célibataires. C'est l'objectif du projet « sandratra » mis en oeuvre par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) en partenariat avec Aide et Action/Action Education International avec l'appui financier de l'Agence française de développement et le groupe Filatex. Au total 900 mères célibataires seront recrutées dans les Ier, IIIe et IVe arrondissements de la Capitale .

Celles qui sont déjà insérées dans le milieu professionnel oeuvrent dans l'artisanat si le projet prévoit encore d'en recruter 600 dans plusieurs secteurs d'activités. « Le projet a démarré en 2021 et s'achèvera cette année où il y aura encore le recrutement de 600 personnes. Le projet vise à assurer la prise en charge psychosociale, éducative et professionnelle des jeunes mères célibataires déscolarisées âgées de 15 à 29 ans. Avant qu'elles soient embauchées, nous effectuons des descentes pour constater de visu leurs conditions de vie », informe le chef du projet « sandratra », Feno Randriarimanana. Un forum avec les entreprises s'est tenu hier à l'Hôtel de ville Analakely pour faire connaître ce projet aux entreprises pour qu'elles puissent apporter leurs contributions dans l'insertion professionnelle de ces femmes.

Etapes

Les assistantes sociales auprès de la CUA effectuent des descentes au niveau des fokontany pour les aviser sur l'existence de ce projet. C'est durant une réunion organisée tous les premiers mercredi du mois au niveau des Ier, IIIe et IVe arrondissements que les responsables du projet s'entretiennent directement avec les intéressées.

« Nous accompagnons ces femmes dans la rédaction de la lettre de demande d'emploi et de C.V. Celles qui sont victimes de violences et de maltraitances bénéficient également d'une prise en charge psychosociale », selon une assistance sociale de la CUA. Un certificat de résidence, un certificat de célibat et une carte d'identité nationale figurent parmi les pièces à fournir. Les entreprises qui ont répondu à l'appel de la CUA, durant le forum d'hier, ont manifesté leur volonté d'adhérer à ce projet. « Notre appui ne se limite pas seulement aux offres d'emploi mais nous dispensons aussi des formations lorsque le besoin se présente. Ce partenariat se traduit aussi par des appuis financiers et matériels », selon le responsable communication de l'Intelcia, Joël Randrianalison.