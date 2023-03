Afrique: 1re session ordinaire du conseil des frontières - La sécurisation des zones frontalières au menu

Le Conseil des frontières a tenu sa 1re session ordinaire de l'année 2023, le jeudi 30 mars 2023, à Ouagadougou, pour évaluer la mise en oeuvre des actions de gestion des frontières du Burkina.

Le Burkina Faso, situé au coeur de l'Afrique de l'Ouest, partage une frontière commune d'environ 3 615 km avec six pays limitrophes que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. La problématique de la sécurisation desdites frontières burkinabè demeure un défi dans un contexte où ces localités sont les plus touchées par ces attaques terroristes que connait le pays depuis 2016.

Dans l'optique de pacifier ces zones et y renforcer des actions de développement socio-économique, le Conseil des frontières s'est réuni ,le jeudi à l'occasion de sa 1re session ordinaire de l'année 2023, à Ouagadougou. «Les sessions du Conseil des frontières sont des cadres appropriés pour le suivi de la mise en oeuvre des actions de gestion de nos frontières», a dit le Premier ministre, président du Conseil des frontières, Joachimson Appolinaire Kyélem de Tambela, à l'ouverture des travaux.

Pour lui, relever ce défi de sécurisation et de développement socio-économique dans ces zones frontalières passe impérativement par la maîtrise de «nos limites territoriales par les acteurs et les populations au niveau des localités frontalières». Car, dit-il, la non maîtrise des frontières avec les pays voisins peut-être source de plusieurs maux contre lesquels il était nécessaire de prendre des mesures urgentes, notamment le développement de la criminalité transfrontalière ; les trafics illicites de tout ordre ; la persistance et la multiplication des conflits et incidents aux niveaux des frontières ; la persistance du terrorisme dans la sous-région.

Ainsi, il s'est agi pour les membres du conseil de faire le point de la mise en oeuvre des recommandations de la précédente session, tenue en mai 2022, l'état d'avancement du dossier du différend frontalier opposant le Burkina au Bénin dans la zone de koualou.

La sécurisation des frontières, un levier de développement

A cela, s'ajoutent entre autres, le point des dossiers relatifs à la coopération transfrontalière, l'examen et l'adoption du plan d'actions 2023-2025 et le plan annuel de travail 2023 de la Stratégie nationale de la gestion des frontières (SNGF). Selon M. Kyélem, la SGNF est un référentiel qui a pour objectif de contribuer à l'impulsion du développement socio-économique et culturel durable des espaces frontaliers dans un environnement de paix et de sécurité.

«Cette stratégie est une réponse aux maux auxquels sont confrontées les localités frontalières du pays. Elle ambitionne également d'être un levier pour le développement de ces localités qui apparaissaient comme des « laissés pour compte » », a-t-il indiqué. Le ministre en charge de l'administration territoriale, 1er vice-président du Conseil des frontières a salué l'abnégation des collaborateurs ainsi que les efforts consentis par les structures intervenant dans la gestion des frontières pour l'atteinte des objectifs de la SNGF et ce, malgré cette situation sécuritaire et humanitaire du pays qui rend difficile, voire impossible la réalisation de certaines activités.

D'ores et déjà le secrétaire permanent de la commission nationale des frontières, Salimata Dabal, a rassuré que toutes les 16 recommandations de la session 2022 ont été mises ou sont en cour de mise en oeuvre. Elle a également indiqué que le litige frontalier entre le Bénin et le Burkina Faso sera porté devant la Cour internationale de justice. Selon elle, le statut particulier de la zone fait qu'aucun des deux pays ne peut y intervenir sans l'avis de l'autre. « Nous avons constaté récemment que l'armée béninoise est allée dans la zone, mais au niveau du Burkina Faso des dispositions ont été prises pour comprendre ce qui se passe et aviser dorénavant », a-t-elle laissé entendre.