Afrique: Présidence de la Confédération africaine de surf - La fédé sénégalaise porte la candidature de Oumar Sèye

Le Sénégal briguera, en avril prochain, la présidence de la Confédération africaine de surf. La fédération a officialisé, mardi 28 mars 2023, la candidature de Oumar Sèye, l'un des pionniers du surf africain. Son objectif : mettre en place une politique d'organisation et de promotion de la pratique du surf en Afrique.

La Confédération africaine de surf tient son assemblée générale de renouvellement de ses instances le 23 avril prochain. L'évènement est prévu à Dakar et le Sénégal ne compte pas laisser échapper la présidence de l'instance continentale. La Fédération sénégalaise de surf (Fss) a officialisé, hier, la candidature de son vice-président chargé de la Commission technique, formation et développement. Oumar Sèye n'est pas un inconnu dans cette discipline. Diplômé Isa Lebel 1 et 2, il est un pionnier dans le monde africain du surf. Il est l'entraîneur de l'équipe nationale de surf et a encadré beaucoup de jeunes pour leur avoir transmis la passion pour ce sport de glisse. À la tête de la World Surf League (Wsl) en Afrique de l'Ouest et de plusieurs évènements du surf sénégalais comme l'Africa tour, M. Sèye est l'actuel vice-président de la Confédération qui a vu le jour en novembre 2017 sous l'impulsion du Sénégal, de l'Afrique du Sud et du Maroc.

Le candidat a décliné, mardi 28 mars, au cours d'un point de presse, sa feuille de route et défini les axes de développement pour atteindre les objectifs, à savoir développer le surf en Afrique. « Compte tenu de mon expérience, j'ai accepté la proposition de la Fss de porter ma candidature », a déclaré Oumar Sèye. Selon lui, le Sénégal est devenu premier au niveau continental, donc n'est plus un outsider. Ce qui devrait, à son avis, pousser légitimement le Sénégal à s'installer dans les instances mondiales, à commencer par le surf. Son ambition est de faire de l'Afrique une place forte du surf mondial tout en favorisant l'élargissement des pays membres. « Mon ambition est de permettre aux surfeurs africains de pouvoir disposer d'un revenu stable à travers la collaboration avec des entreprises africaines de divertissement et le sponsoring des évènements de surf africains », a soutenu le candidat qui demeure convaincu que « le Sénégal est plus que jamais prêt pour diriger la Confédération ».

Pour le président Alexandre Alcantara, le souhait de la fédération est que le Sénégal prenne les rênes de la Confédération aujourd'hui présidée par le Maroc. M. Alcantara a rappelé l'importance de se mobiliser pour relever le défi lors des prochains Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) qui seront organisés dans trois ans par notre pays. Aujourd'hui, a-t-il fait savoir, le Sénégal doit se positionner et siéger au sein de la fédération internationale et la logique voudrait que tout le monde se mobilise autour de la candidature de Oumar Sèye pour le rayonnement du surf africain. Le Sénégal, a relevé M. Alcantara, vu son rang et sa place dans le surf africain trustera d'autres postes dans les instances de cette discipline qui connaît un essor important ces dernières années.

Le Ministère des Sports s'est engagé à accompagner la candidature de Oumar Sèye, parce que les résultats sont là, a indiqué Fallou Kane. Pour le représentant du Ministre des Sports, le Sénégal mérite de diriger cette confédération. Il a souhaité que la candidature de Sèye soit auréolée de succès.