Burkina Faso: Effort de guerre - Plus de 40 millions de contribution pour le mois de mars

La commission de réception et de gestion des dons au titre de l'effort de guerre a fait le point des contributions à la date du 24 mars 2023.

Pour le mois de mars 2023, le comité dit avoir reçu en espèce la somme de 40 829 698 FCFA. Le cumul des quatre mois de contribution donne 479 813 511 FCFA.

Plusieurs tonnes de vivres et des dons divers ont également été reçus. La commission a par exemple enregistré plus de 100 motos de type ALOBA, des téléphones satellitaires et 2 tonnes de maïs. La base de données de tous les contributeurs peut être consultée au niveau de la Commission.

Le bilan publié ce 24 mars 2023 fait aussi état de dépenses à hauteur de 190 316 450 FCFA pour un solde positif de 289 497 061 FCFA.

Reconnaissant envers toutes les personnes mobilisées autour de l'appel lancé par le Chef de l'Etat, la commission rappelle la nécessité d'un plus grand engagement et de la poursuite de l'élan patriotique eu égard à la persistance des besoins sécuritaires et humanitaires.