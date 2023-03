Afrique: La CAF dévoile les dates CAN - Ce sera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire !

La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé les dates pour la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) repoussée d'une année. Elle aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu en septembre 2023, le temps pour les éliminatoires d'aller à leur terme.

La CAF a annoncé hier, jeudi 30 mars, les dates de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Après une édition 2021 et qui a permis au Sénégal de décrocher son premier titre de champion d'Afrique, cette 34ème édition se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Initialement prévue en juin/juillet 2023, l'Instance africaine avait décidé de décaler en juillet 2023, la compétition afin qu'elle ne coïncide pas avec la saison des pluies en Côte d'Ivoire avec ses conditions météorologiques. Le match d'ouverture aura lieu du côté d'Abidjan au Stade olympique d'Ebimpé Alassane Ouattara à Abidjan (60 000 places). Cinq villes ont été choisies pour l'accueil des 32 matchs qui animeront pendant un mois l'Ouest de l'Afrique (Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro, Yamoussoukro).

En plus de ce stade d'Abidjan, les rencontres se dérouleront à Bouaké (centre, 40 000 places), Yamoussoukro (centre, 20 000 places), San Pedro (sud-ouest, 20 000 places), Korhogo (nord, 20 000 places) et au Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (33 000 places). Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu en septembre 2023, le temps pour les éliminatoires d'aller à leur terme. Pour l'heure 8 nations se sont qualifiées à l'issue de la 4e journée du 28 mars 2023. Il s'agit du Sénégal, tenant du titre, qui a validé son ticket après sa large domination dans le groupe L, l'Algérie qui a gagné la totalité de ses matchs, le Maroc dans le groupe K. A côté de ses trois nations qui figureront comme les grands favoris à l'issue de la CAN , Il y a également la Tunisie qui s'est aussi qualifiée sans concéder de buts, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et enfin la Côte d'Ivoire.

Dix sept billets restent encore en jeu lors des fenêtres Fifa de juin et septembre 2023. En somme, 24 équipes prendront part à la phase finale. Celles-ci seront réparties en 6 groupes de quatre équipes et disputeront 3 matchs lors du premier tour. Les deux premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. La dernière édition 2021 a permis au Sénégal de décrocher pour la première fois de son histoire le titre de champion d'Afrique. C'était lors de la finale contre l'Egypte au stade Olembé de Yaoundé. Avec au bout de la séance de tir au but..