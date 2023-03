Sénégal: Aquaculture - Vers l'adoption d'une nouvelle Stratégie nationale de développement durable

Le communiqué du Conseil des ministres d'hier, mercredi 29 mars 2023, a mis en exergue la relance et le développement durable de l'aquaculture. A ce sujet, le Chef de l'Etat a salué les efforts notables consentis par l'Agence nationale de l'aquaculture (Ana) pour assurer l'aménagement des périmètres aquacoles et la mobilisation des acteurs, notamment les jeunes, autour de la gestion des sites agréés et du renforcement de la production d'intrants et de produits halieutiques.

Dans cet élan, le Président Macky Sall a demandé, aux ministres en charge des Pêches et du Budget, de prendre les mesures nécessaires pour accroître les ressources allouées au Programme national de développement de l'aquaculture.

Toujours, selon le communiqué, le chef de l'Etat a laissé entendre que l'aquaculture doit contribuer, de façon significative, à l'atteinte de nos objectifs en matière de souveraineté alimentaire, de création d'emplois et de promotion de l'entreprenariat. A cet effet, il a invité le ministre des Pêches à accentuer la montée en puissance du sous-secteur de l'aquaculture en veillant, notamment, à la normalisation des aménagements, des zones de production et de la gestion des sites aquacoles ; à l'accroissement des productions, la maitrise des statistiques, des circuits de commercialisation des intrants et produits aquacoles de qualité ; à l'adoption, avant fin juin 2023, d'une nouvelle Stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture, dans un esprit d'intensification et de valorisation de la production à travers le renforcement du Partenariat public-privé (Ppp).