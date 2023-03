Ile Maurice: Accidents - Deux morts de plus sur nos routes

Le corps d'Avinash Bhoyrow, un habitant de Clémencia âgé de 38 ans, a été retrouvé en bordure de route, à quelques mètres de sa maison, mercredi matin. Sa bicyclette gisait à ses côtés et il aurait été, selon les recoupements d'information, victime d'un délit de fuite. Les funérailles des deux victimes ont eu lieu, hier.

Au domicile des Bhoyrow, c'est l'incompréhension totale. Ses proches étaient affairés aux derniers rites funéraires avant le départ du trentenaire pour son dernier voyage. Selon son père, Satianand, son fils revenait du travail lorsque l'accident s'est produit. Ce jour-là, la victime avait bu et lorsqu'elle est tombée, elle s'est heurté le visage. C'est bien plus tard, soit le lendemain matin, aux alentours de 6 h 25, que les habitants de la localité ont découvert son corps, gisant à côté de sa bicyclette. La police a alors été dépêchée sur place et a initié une enquête. Tout pousse à croire qu'Avinash Bhoyrow aurait été victime d'un délit de fuite.

Cet habitant de Clémencia, était l'unique fils d'une fratrie de quatre enfants. Son père comptait beaucoup sur lui. «Mo garson ti tomb dan la bwason, mé li ti enn hardworker. Li ti contan al so travay. Zamé li pa réfiz alé. Meme li boire li lever li ale so travay. Li ti bien contan éd so lantouraz», pleure Satianand.

Idem, chez les Denmamode. Ils ne savent pas où se rendait la victime et quelles sont les circonstances de l'accident. L'accident s'est produit, mercredi, alors qu'il traversait la route Lord Kitchner, en face du magasin d'électroménager J. Kalachand. Une voiture diplomatique de l'ambassade sud-africaine, conduite par un habitant de Camp-de-Masque, l'a fauché. Blessé, il a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Une autopsie a été pratiquée dans la nuit et a attribué la cause de son décès à de multiples blessures.

Le chauffeur a été interpellé et interrogé. Il a aussi été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Il a par la suite été libéré sur parole. Il a cependant comparu en cour, jeudi, sous une charge d'homicide involontaire.