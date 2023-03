Ile Maurice: Message aux élèves pour l'anniversaire de SAJ - Attention à la politisation !

Que ce soient les enseignants, les syndicats et même les élèves, nombreux se demandent pourquoi un message à l'occasion du 93e anniversaire de feu Sir Aneerood Jugnauth (SAJ) a été lu dans toutes les écoles du primaire et du secondaire le mercredi 29 mars.

Dans ce message, on peut notamment lire des extraits tels que «...SAJ removed our country from the clutches of poverty in 1982», ou encore, «the economic and social transformation of Mauritius in the 1980s under the leadership of SAJ», ou alors, «his determinating contribution in Lancaster House where the independence of Mauritius was being discussed in 1965».

Sans pour autant citer le nom des autres hommes politiques qui ont aussi contribué à cette étape de l'histoire du pays. Est-ce une démarche politique ? Pourquoi est-ce uniquement SAJ qui est présenté dans le message comme «father of the Republic of Mauritius» ? Pourquoi Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), qui a aussi été lui «father of the nation», n'a-t-il pas droit à un tel hommage à sa date d'anniversaire ?

«En général, on a des activités sur l'histoire. Aujourd'hui, il faut savoir si la même chose se fera lors de l'anniversaire de SSR en septembre, par exemple. Si tel n'est pas le cas, eh bien, tout le monde verra alors l'aspect politique de cette démarche. Moi, je propose qu'on ait des cours d'histoire extensifs dans les écoles pour cela», réagit l'historien Jocelyn Chan Low.

De son côté, le député rouge Mahend Gungapersad, qui s'occupe du dossier éducation, indique qu'il faut aussi reconnaître la contribution de SSR et ne pas s'adonner à de la récupération politique.

Un timbre à l'effigie de l'ancien Premier ministre lancé

Le public qui s'est rendu à l'État civil, hier, a pu découvrir un nouveau timbre qui est utilisé sur plusieurs documents officiels, notamment les actes de naissance, de mariage et de décès. En effet, il s'agit du timbre de Rs 25 à l'effigie de SAJ en costume-cravate. «Laniverser SAJ zordi», ont lancé certains, leur document en poche. En effet, la Mauritius Post a voulu marquer le coup pour les 93 ans de Sir Anerood Jugnauth, né le 29 mars 1930. Une First Day Cover et un timbre ont été lancés pour commémorer cet événement.

Sur la First Day Cover figure une photo de l'ancien Premier ministre avec sa toge d'avocat à la tribune de la Cour internationale de justice (CIJ), à La Haye, le 3 septembre 2018. C'était la dernière fois qu'il portait sa toge d'avocat dans le cadre des débats sur l'avis consultatif demandé par l'Assemblée générale des Nations unies sur les implications légales de l'excision des Chagos du territoire mauricien, en 1965. Une cause qui lui tenait à coeur. L'on retrouve également l'année de naissance et celle de la mort de l'ancien tribun, décédé le 3 juin 2021.

Extension des jours de classe : à quoi bon ?

Le député travailliste s'est aussi exprimé sur la décision du ministère de l'Éducation d'avoir huit jours d'école supplémentaires. «Il n'y a rien de mal à cela. Mais à quoi cela va servir à la fin du premier trimestre d'avoir trois jours de classe additionnels ? Il fallait plutôt régler le problème de manque d'enseignants dans les écoles.» La solution à long terme, pour lui, serait de travailler sur une plateforme digitale adéquate pour tous et de revoir le calendrier scolaire qui demande des ajustements dus aux changement climatique.