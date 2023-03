Ile Maurice: Attaques contre le judiciaire - LPM porte plainte contre le Premier ministre

Meᣵ Rama Valayden, José Moirt, Jean-Claude Barbier et José Moirt étaient aux Casernes centrales ce vendredi 31 mars pour déposer une plainte contre le Premier ministre au Central Criminal Investigation Department suite à sa déclaration sur le judiciaire lors d'une réunion avec des hommes religieux à Surinam le 14 mars dernier.

«Pena boukou dimounn ki ena kouraz pou fer bann aksion kont bann dimounn pwisan» a souligné Rama Valayden après la déposition. D'où la décision de Linion Pep Morisien (LPM) de prendre les devants. Selon lui, cette plainte visant le Premier ministre touche le «summum, c'est-à-dire, la mafia même». L'avocat explique que cette déclaration du Premier ministre, critiquant la magistrate de la Cour de Moka qui a statué sur la liberté conditionnelle accordée à Bruneau Laurette et fustigeant le DPP, est la preuve que le pays est devenu «enn pei bankal» et où le respect des institutions et de l'état de droit n'existent plus. «Même le respect pour le poste de Premier ministre n'existe plus», a-t-il déploré.

Ce sont Raouf Khodabaccus et Jean-Claude Barbier qui ont consigné la déposition. «Cela a été décidé après une rencontre de la Commission légale de LPM». De plus, deux lettres ont été envoyées au DPP et seront rendues publiques la semaine prochaine.

Par ailleurs, l'accès aux Casernes a été refusé à la presse sans raison.