Afrique: Santé - Dr Roger Kamba dévoile les axes prioritaires de sa mission au ministère de la santé

Dr Samuel Roger Kamba Mulamba installé officiellement dans son fauteuil

Le nouveau ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba Mulamba a pris son bâton de commandement. La cérémonie de remise-reprise entre le nouveau patron du secteur de la Santé et le ministre sortant Jean-Jacques Mbungani a eu lieu, ce mercredi 29 mars 2023, dans la soirée, au cabinet du ministère à l'Immeuble Intelligent à Kinshasa.

Tout s'est déroulé dans une ambiance fraternelle et conviviale en présence des membres du secrétariat du gouvernement de la République ainsi que quelques cadres du parti présidentiel (UDPS).

Cette cérémonie de passation des pouvoirs a été présidée par le Secrétaire général à la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Yuma Ramazani. Et cela, conformément aux textes légaux de la République.

Aussitôt en fonctions, le Ministre Samuel Roger Kamba a, premièrement, exprimé sa gratitude au chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir porté le choix sur sa personne afin de diriger ce méga ministère dont la vocation est sociale pour le bien-être des Congolais. Il a également profité de l'occasion pour présenter en quelques lignes sa vision à la tête du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Dr Samuel Roger Kamba a signifié que sa politique va s'articuler sur des axes importants, à savoir : la Couverture Santé Universelle et la lutte contre les pandémies et les épidémies en RDC.

Le Dr. Roger Kamba s'est résolument engagé dans la modernisation, réhabilitation et construction des infrastructures sanitaires et aussi au renforcement des structures médicales, à travers le pays. Mettre de l'ordre dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et engager des réformes du système de santé congolais constituent également ses défis prioritaires. Sans oublier, la gestion des ressources humaines, l'accès aux soins de qualité pour tous, le renforcement du plateau technique, la digitalisation des données ou informations et la gestion administrative en vue de garantir la paix sociale, l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé (infirmiers et médecins) constituent son cheval de bataille à la tête du Ministre de la Santé dans le cadre de la continuité de l'État.

«Je ne viens pas pour chambouler les choses mais les continuer de manière plus profonde. Je crois que nous avons des capacités énormes dans le secteur de la santé et il faut les valoriser», a souligné le numéro Un de la santé en RDC.

Conscient de tous ces défis, Dr. Samuel Roger Kamba se dit prêt à travailler avec son prédécesseur pour avoir des résultats probants pour l'intérêt de la population.

«La possibilité de continuer à travailler ensemble va être un élément sur lequel vous pouvez juger de ma bonne foi», va-t-il lâché. Toutefois, le ministre Samuel Nkamba fustige tout esprit triomphaliste qui peut régner dans le chef de certaines personnes d'autant plus que la République a besoin de l'unité et de la solidarité pour son développement, quel que soit le secteur.

Au regard de sa rigueur et de son expérience dans le domaine de la santé, la nouvelle autorité sanitaire de la RDC qui a le soutien des Congolais résidants au pays et à l'étranger ne peut que s'attendre à une belle perspective devant lui. Bon vent !