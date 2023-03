Congo-Kinshasa: RDC - L'Eglise catholique rejette la loi Tshiani !

Les princes de l'Eglise catholique du Congo vent debout contre la Loi Tshiani, déposée par le député Nsingi Pululu et alignée récemment dans le calendrier de cette session de mars au niveau de l'Assemblée nationale. Au nom de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Nshole a brisé l'omerta, le mercredi dernier, pour alerter sur cette initiative qui, d'après ses fermes convictions, menace et énerve la cohésion nationale et le vivre ensemble des congolais alors que ça brûle dans l'Est du pays, devenu aujourd'hui le théâtre des massacres des populations.

Le chapelain du Pape craint que cette proposition de loi engendre la haine et, même, le mépris entre le peuple congolais. Pour lui, le patriotisme n'est pas corollaire à la question de la nationalité telle que soulignée dans la proposition de loi Tshiani. Il en appelle à la sagesse des élus du peuple pour sortir le pays de l'impasse qui saute yeux. « Cette loi est dangereuse à plusieurs titres. Elle menace la paix sociale parce que les personnes victimes de cette loi, ce sont des personnes portées par les communautés qui les reconnaissent comme étant les leurs.

Cette loi est dangereuse même pour ceux qui sont au pouvoir parce que ça risque d'être une bombe contre eux-mêmes... Ce pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui à cause des congolais de père et de mère. Le sang de Mamadou Ndala est en train de crier contre cette loi là. Mamadou Ndala, c'est un qui a versé son sang, il n'était pas congolais de père et de mère. Les congolais connaissent qui est qui, qui fait quoi. Alors, à eux de juger. Je ne pense que ce parlement aura un tel degré de légèreté », a-t-il déclaré. Même son de cloche chez le Cardinal Ambongo, qui attire l'attention de tous et de chacun sur les priorités essentielles du pays. Au cours d'une liturgie à laquelle il a pris part en début de semaine courant, il a exprimée toute son indignation après que l'Assemblée nationale a aligné cette initiative parlementaire.