Congo-Kinshasa: A l'occasion de l'an 1 de son existence , Kinshasa - « La Fondation Mère des Opprimés » assiste les PVH de Kintambo

Créée en mars 2022, à l'occasion de l'an un de son existence, La Fondation Mère des Opprimés (FOMOP) dirigée par madame Tirsa Bawayila et à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié à la Femme, cette structure de bienfaisance a rendu visite le week-end dernier aux personnes vivant avec handicap (PVH) du centre FIRA, situé sur l'avenue Lusambu, dans la commune de Kintambo à Kinshasa.

En effet, c'est fut une surprise agréable pour ces démunis, qui ont été servis avec un lot important de vivres et non-vivres aux mains propres de cette dame qui lutte jour et nuit pour la cause des faibles, accompagnée de son équipe.

Les bénéficiaires ont salué et remercié le geste posé par la FOMOP et ont également fait part à celle-ci de quelques soucis quotidiens auxquels ils sont confrontés.

« Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet endroit, et nous disons un grand merci pour votre générosité de bien vouloir penser à nous. Que Dieu bénisse votre fondation, vos membres, vos partenaires et surtout à vous, madame Tirsa pour cette initiative louable. Nous sommes convaincus que ces présents ne vont certainement pas terminer nos soucis, mais ce qui compte le plus, c'est le coeur. Vous l'aviez fait avec amour, encore une fois merci à FOMOP. Si Dieu fait grâce, la prochaine fois, pensez à nous, en revoyant nos installations hygiéniques », a déclaré un bénéficiaire.

Pour Tirsa Bawayila, c'était l'occasion de rendre gloire à Dieu. À l'en croire, en dépit des difficultés et autres obstacles, en une année grâce également aux différents partenaires notamment, la société Marsavco, cette Fondation a redonné le sourire aux veuves, aux orphelins et plusieurs personnes vulnérables à Kinshasa.

« Mars 2022, mars 2023, une année après. Nous disons merci à Dieu, à tous ceux qui ont cru en nous. Là, je pense à nos partenaires en général, et en particulier, à la société Marsavco, autrement dit la gamme du maître, qui nous a non seulement fait confiance, mais aussi accompagné dans cette lourde responsabilité que moi personnellement, mon équipe et les membres de FOMOP, avions décidé d'assumer. Une année d'existence, ça se fête bien sûr, mais nous avons préféré la célébrer de cette manière, cela nous comble de joie de voir des personnes démunies sourire. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux personnes de bonne foi de venir nous accompagner, les portes de la FOMOP sont ouvertes à tous « , a indiqué La Fondatrice Tirsa.

En outre, toujours dans le cadre des activités liées à une année d'existence de la FOMOP, une projection d'images des activités de cette Fondation depuis sa création jusqu'à ce jour est prévue au Centre Wallonie Bruxelles à Kinshasa dans les tout prochains jours.