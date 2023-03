Congo-Kinshasa: Sama Lukonde livre une série d'informations sécuritaires à la Commission Défense de l'Assemblée Nationale

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, ce 30 mars à son cabinet, une réunion de sécurité à laquelle ont pris part le Vice-Premier Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde ; le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo ; la Ministre d'Etat en charge de la Justice Rose Mutombo, le Ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, ainsi que les officiers supérieurs de la PNC, des FARDC et des responsables des services de sécurité. Il faut noter également la présence des membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale.

Selon le Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité qui a fait le point à la presse, il était question pour le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, de présenter à l'assistance un certain nombre d'informations à mettre à la disposition des députés nationaux membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale.

«Il s'agit d'une pratique instituée par le Premier Ministre qui consiste à informer la représentation nationale à travers sa Commission Défense et Sécurité. La communication du Premier Ministre a tourné autour d'un certain nombre d'informations qui seront mises à la disposition des élus du peuple, à travers la Commission Défense et Sécurité », a déclaré brièvement le VPM Kazadi Kankonde.

Signalons par ailleurs que c'est une première réunion de Sécurité à laquelle les deux VPM nouvellement nommés et installés ont pris part, cela 24 heures seulement après la cérémonie de remise-reprise avec leurs prédécesseurs.