Congo-Kinshasa: Mise en oeuvre du VLF, RDC - Des ODDF présentent les défis et succès accomplis

Une délégation des Organisations de Défense des Droits des Femmes (ODDF) venues de six provinces, en l'occurrence l'Equateur, le Kasaï Central, le Tanganyika, le Sud-Kivu, la Tshopo et Kinshasa ont procédé à la présentation des succès et défis de leurs activités et projets réalisés durant 5 ans dans le cadre de la mise en oeuvre du programme : «Voix et Leadership des Femmes en RDC» (VLF) financé par les affaires Mondiales Canada.

Selon Mme Marie Joséphine Ntshayikolo, coordonnatrice nationale du VLF, le programme VLF vise à renforcer la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles, à faire progresser l'égalité des sexes en RDC, à travers le renforcement institutionnel des organisations de défense des droits des femmes, le financement pluriannuel des ODDF, le financement ponctuel de petits projets en vue d'encourager les approches novatrices et la création des réseaux des ODDF.

«Nous croyons que les Organisations de la Société Civile, sont des meilleurs acteurs pour influencer le changement des communautés », a déclaré Madame Marie Joséphine Ntshayikolo du Centre Carter.

A son tour, la Conseillère et Chef de la Coopération de l'Ambassade du Canada en RDC, Mme Nancy J. Foster, a mentionné que sur les 9 millions de dollars américains du budget, 50% étaient destinés au financement direct de ces organisations, au renforcement des capacités des équipes, paiement de loyer, achats des machines et équipements, etc.

Selon Mme Nancy J. Foster, les résultats atteints sont spectaculaires. « Ce programme de 9 millions de dollars, financés pendant 4 ans, démontre la politique du gouvernement canadien qui mène la politique pour la promotion des Droits des Femmes et le progrès de l'égalité du Genre en RDC », a certifié madame Nancy J. Foster. Ces projets avaient pour objectif de mettre en oeuvre des solutions locales en vue d'améliorer la jouissance des droits des femmes. Sur ce, les principaux résultats sont évalués à 75% d'organisations de défense des droits des femmes accompagnées ont amélioré leurs capacités organisationnelles et techniques de manière durable ; 2274 femmes ont été appuyées en activité génératrice de revenue (AGR) (savonnerie, pâtisserie, coupe et couture, huilerie, agriculture et petit commerce) ; 47 initiatives innovantes (projets ponctuels) des ODDF ont reçu des financements en vue d'apporter des réponses rapides aux nouvelles questions relatives aux droits de femmes et à l'égalité entre les sexes.

Il sied de retenir que 21 organisations féminines sélectionnées et appuyées par le VLF, ont adopté de bonnes pratiques de gestion, 2274 femmes ont reçues des formations en savonnerie et pâtisserie. Et 25 femmes ont adhéré à la Fédération des Entreprises/ Équateur et des mouvements de plaidoyer ont interdit l'enregistrement des mariages précoces et la maltraitance des Femmes dans le Kasaï Central, ainsi que 3 ateliers de couture, des moulins et trois centres d'alphabétisation ont vu le jour au Tanganyika. Depuis 2018, le Centre Carter accompagne ces ODDF dans le renforcement des capacités.