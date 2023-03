Angola: Le FIDA finance des projets d'une valeur de 257 millions de USD

Luanda — Environ 257 millions de dollars ont été investis dans huit (8) projets financés par le Fonds international de développement agricole (FIDA) en Angola, ces dernières années, touchant plus de 486 000 familles rurales.

C'est ce qu'a informé jeudi à la presse, en marge d'une audience accordée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, au chef du département de gestion des programmes du Fonds international de développement agricole (FIDA), Donal Brown.

Ce responsable a souligné qu'au cours de la réunion, les actions de coopération entre l'Angola et le FIDA dans les différents projets ont été analysées, principalement l'engagement envers l'aquaculture, ayant également exprimé sa satisfaction des résultats trouvés lors des visites effectuées dans les projets développés dans le pays.

« Le projet d'aquaculture a été un succès et l'Angola est champion. Nous espérons que des actions identiques se multiplieront au niveau national », a-t-il souligné.

A l'occasion, l'ambassadrice d'Angola en Italie, Fátima Jardim, qui a assisté à l'audience, a souligné que le chef du FIDA était très satisfait des résultats obtenus en Angola et souhaitait continuer à investir dans le partenariat existant.

Elle a réaffirmé que l'Angola est un exemple pour les transformations que le gouvernement entreprend dans les secteurs productifs de l'agriculture et de la pêche.

"Nous avons ici la déclaration et l'engagement que l'institution poursuivra, dans le cadre de FIDA 13, son partenariat avec le pays", a-t-elle souligné.

La diplomate a également déclaré que le FIDA a invité l'Angola à coprésider une conférence internationale de l'institution, qui aura lieu en décembre de cette année, en France, car c'est un pays africain avec des résultats positifs.

Le FIDA, créé en 1977 pour répondre à la sécheresse et à la famine qui ont touché l'Afrique et l'Asie au fil du temps, travaille dans les régions les plus reculées des pays en développement et dans des situations fragiles, où peu d'institutions financières internationales opèrent.

L'institution promeut l'augmentation des investissements publics et privés dans l'agriculture et le développement des infrastructures rurales, visant à lutter contre la pauvreté, la faim et à accroître la résilience des femmes rurales, à un moment où elle se positionne comme le deuxième investisseur multilatéral dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde, en se concentrant sur le financement et la mobilisation de cofinancements auprès des États membres et des pays en développement.

Grâce à ce travail, l'institution a réussi à contribuer, à ce jour, avec 19,7 milliards de dollars en prêts et dons, et a mobilisé des ressources supplémentaires de 27,1 milliards de dollars en cofinancement et sources nationales.

En 2017, environ la moitié des fonds approuvés ont été absorbés par le continent africain et 35 % étaient destinés à des pays en situation de fragilité.

Les recherches montrent que les investissements du FIDA ont réduit la pauvreté de 5,6 à 9,9%, contre 3 à 7% dans les programmes de transferts monétaires.

Actuellement, l'organisme a pour défis de travailler sur la collecte de fonds pour le développement, de maximiser l'allocation des fonds aux pays à faible revenu en vue de promouvoir une intégration systématique de l'adaptation au changement climatique, en faisant de cet élément central un nouveau programme de réduction de la pauvreté rurale.