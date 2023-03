Angola: Paix et femme, une symbiose représentée dans des concerts

Luanda — Deux concerts musicaux appelés "Entre Rosas" et "Njango da Opera" marquent, les 3 et 4 avril, au Palais de Fer, le 21e anniversaire de la paix et saluent la lutte des femmes pour l'émancipation.

Les événements sont organisés par l'Atelier D'Artes Luncengomo et par la Compagnie Nationale d'Opéra d'Angola, en partenariat avec "AJA LUZ", Palais de Fer et "NM Entretenimento".

«Entre Rosas" est assumé par les Sopranos Melvi Lumbungululu, Tina Bunga et Nelvina Afonso.

S'adressant à l'ANGOP, vendredi , le directeur de la Compagnie Nationale d'Opéra de l'Angola, Emanuel Mendes, a dit que "Entre Rosas" était un concept de production et de réalisation artistique et musicale, qui vise l'émancipation de la Femme-Artiste, dans un contexte mondial, représentant le genre féminin à tous les niveaux et couches sociales.

L'objectif conceptuel de l'événement, a-t-il souligné, est de lier la figure de la femme à la promotion de la paix, de l'amour, de l'équilibre, de la concorde et de l'harmonie dans le monde.

A son tour, « Njango Opéra - un Chant aux Héros », joué par la Compagnie Nationale d'Opéra d'Angola, a-t-il indiqué, est un missel de genre dramatique-musical angolais, où s'insère les principaux éléments de la culture bantoue, exposés par les histoires, les récits, les proverbes, devinettes, danses et chansons.